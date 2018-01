Após críticas por estrias, modelo plus size desabafa sobre 'idealização de gordas'

A modelo Barbie Ferreira se consagrou após estrelar campanha da marca de lingerie Archie, que é conhecida por não usar Photoshop Foto: Reprodução/ Instagram @barbienox

O mercado de plus size é um setor da moda que aceita a beleza natural das mulheres, certo? A modelo Barbie Ferreira está mostrando que as coisas não são bem assim. Ela fez um desabafo no Instagram contando que estava nua em um estúdio fotográfico para um trabalho quando foi repreendida por causa de suas estrias.

"Eu estava em um trabalho posando nua na frente de estranhos (posição super vulnerável) e me perguntaram o que tinha de errado comigo, apontando para as minhas estrias. Foi uma mulher. Eu estaria mentindo se dissesse que essas microagressões não acontecem no meu dia a dia nessa indústria", escreveu Barbie.

A americana afirmou que mesmo no mercado plus size existe um padrão a ser seguido. "Essa indústria não é bonita, nunca foi. Eu não quero vender para você essa ideia de que todas as marcas são positivas quando, na verdade, poucas representam o que as mulheres realmente são e não apenas uma versão idealizada de uma garota gorda (como elas tentam fazer). Não somos tratadas como pessoas nessa indústria! Em todos os lugares!", escreveu Barbie.

A modelo revelou que mesmo marcas plus sizes pedem para ela usar cintas redutoras ou aplicam Photoshop em suas fotos para que o seu corpo pareça "mais suave".

Barbie relatou que as marcas querem esconder o corpo de modelos gordas e mostrar apenas os rostos que aparentam ser mais magros.

Veja o desabafo da modelo plus size:

Horas antes de relatar o caso constrangedor, ela havia postado uma foto no Instagram que mostrava suas estrias. No entanto, a mensagem era empoderadora: “minhas pequenas listras estão bem aqui. Acalmando elas com vitamina e óleo e percebendo o quanto meu corpo pode ser lindo apesar das pequenas mudanças”.