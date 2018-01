Aplicações de flores em 3D compõem o verão jovem da PatBo

Conhecida pelas roupas superbordadas, que fazem sucesso entre it-girls e afins, a estilista Patrícia Bonaldi manteve-se fiel ao seu estilo, mas apresentou uma certa ousadia fashion na coleção da PatBo, sua segunda marca. No lugar de cristais e pedrarias, a mineira usou flores de acrílico e canutilhos e paetês tingidos com tinta automotiva preta fosca. “É meu segundo desfile na São Paulo Fashion Week e quis dar um passo além e evoluir nas minhas criações”, diz ela.

Inspirada nos anos 1960, a estilista apostou em minivestidos com modelagens em A e em peças de couro, material escolhido como base para a boa parte dos looks. Mas o destaque mesmo ficou para as peças supercoloridas e bordadas, com aplicações de flores tridimensionais - a mais trabalhada delas, um vestido usado pela modelo Thairine Garcia, levou mais de um mês e meio para ficar pronto. “Fiz uma coleção alegre e jovem para uma mulher destemida, que hoje quer usar pink e amanhã pode não querer mais”, disse Patrícia nos bastidores."Crio para uma mulher que não levanta bandeiras nem se prende a um só estilo."