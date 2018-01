Aos 12 anos, Millie Bobby Brown já é um ícone de estilo

Millie em shooting da revista W. Foto: Reprodução/Revista W

Com o sucesso da série “Stranger Things”, exibida na plataforma Netflix, Millie Bobby Brown, que vive a personagem “Eleven”, encantou o mundo e virou queridinha do público da moda. A atriz mirim chama a atenção pela atuação, personalidade e senso estético. No último Emmy Awards, ela foi considerada uma das mais bem-vestidas com um look bordado Valentino.

Os cabelos, curtinhos graças à personagem no seriado, também são muito estilosos. O curioso é que a menina não estava tão confiante em relação ao corte, mas depois de Winona Ryder ter mostrado uma de suas personagens, Millie ficou animada com a mudança. “Eu me importo com o que as pessoas pensam. Quero que elas digam, 'Ai, ela é legal,' em vez de 'Ai, ela é tão bonita’”, disse à revista W.

Na última Semana de Moda de Nova York, Millie sentou na fila A do desfile da Coach. Nicolas Ghesquière, diretor criativo da Louis Vuitton, postou recentemente uma foto com a turma de “Stranger Things” na sede da grife, em Paris. O estilista adiantou que a reunião fazia parte de um novo projeto.

A personagem da atriz, “Eleven”, é uma exótica menina com super poderes. Questionada pela revista W sobre as afinidades com o papel, Millie disse "Eu acho que sou muito forte também. Se alguém diz algo horrível, eu sou falo 'Ok, tanto faz.’ As pessoas chamam Eleven de estranha e ela realmente não se importa. Ela é muito incrível e eu acho que quando eu posso ser, eu serei.”