Ao som de Nirvana, Elie Saab apresenta looks de sonho em Paris

Vestido de noiva apresentado pela grife libanesa Elie Saab, que apresentou quarta-feira (8), na Semana de Alta Costura de Paris, sua coleção de outono/inverno 2016 Foto: REUTERS/Charles Platiau

A manhã desta quarta-feira, 8, trouxe ares reais ao Grand Palais, em Paris, com o desfile do estilista libanês Elie Saab na Semana de Alta Costura de Paris. Como de costume, o designer apresentou vestidos dignos de princesa que devem aparecer aos montes nos próximos red carpets.

Os tules, as transparências e as pedrarias características da grife estavam lá, assim como as saias de seda esvoaçantes. O clima de romance dos looks foi quebrado pela trilha sonora: a música "Come as you are", da banda Nirvana. O tema da coleção era "decadence avec elegance", um dos mais conhecidos clichês franceses.

Entre os acessórios usados pelas modelos, destaque para as tiaras douradas, os cintos finos e as bolsas de festa pequenas e felpudas.