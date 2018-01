Anthony Vacarello assume direção criativa da Saint Laurent

O estilista belga Anthony Vaccarello assume a direção criativa da Saint Laurent Foto: Reprodução

A grife francesa Saint Laurent anunciou que Anthony Vacarello, que deixou o posto de estilista da Versus Versace na última semana, como seu novo diretor criativo. A nomeação ocorreu pouco depois da saída de Hedi Slimane da marca, confirmada na última sexta, 1, após muitos rumores.

“Estou muito feliz em receber Anthony para cuidar da Saint Laurent. Sua estética pura e moderna é perfeita para a maison. Ele equilibra elementos de feminilidade provocativa e masculinidade afiada em suas silhuetas e é a escolha natural para expressar a essência de Yves Saint Laurent”, declarou Francesa Bellettini, CEO da marca, em comunicado oficial. O francês Slimane revolucionou a grife e impulsionou as vendas ao apostar em referências rock´n´roll, com inspirações que foram do grunge ao punk. Modelos meio andróginos, supermagros e brancos eram seus preferidos.

Vaccarello, por sua vez, valoriza silhuetas sensuais e femininas, tanto na italiana Versus quanto em sua marca homônima, que virou queridinha de celebridades como Alessandra Ambrósio e Gisele Bündchen por causa de seus recortes provocativos. Ele apresentará sua primeira coleção para a grife francesa na próxima Semana de Moda de Paris, que acontece no final de setembro. Ainda não foi anunciado o nome do novo estilista da Versus Versace.