Anos 60 em couro pela grife de Patrícia Vieira

Patricia Viera é mestre no trabalho com couros. Dona de fábrica com maquinário próprio, a estilista carioca desafia os limites do conhecido no material, modificando a percepção dos consumidores.

Para o verão 2016, Patrícia nos levou a uma viagem para a Costa Rica dos anos 60. O cumprimentos midi nas saias de cintura alta e vestidos, além dos micro-tops, trouxeram as tendências internacionais do momento ao desfile, mas o encantamento surge na sutileza do uso do material.

Destaque para o colete de franjas preto e a jaqueta branca em couro com maxi flor em 3D nas costas. Desejo de consumo imediato para a audiência jovem voraz por novidades que acompanhou o desfile na Faculdade Belas Artes.