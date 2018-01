Anne Hathaway usa vestido de R$ 46 em programa de TV

Depois de 'O Diabo Veste Prada', Anne Hathaway ganhou o posto de musa fashion. E ela acaba de ganhar mais pontos do público, já que vestiu uma peça de 15 dólares (cerca de R$ 46) na entrevista concedida ao programa de TV norte-americano 'Good Morning America' na segunda-feira, 17.

Na onda da sustentabilidade, a atriz afirmou que comprou o vestido em um mercado de pulgas. "Quero usar vintage sempre que possível", disse. A apresentadora Robin Roberts adorou o modelo - e a gente também! Veja.

The beautiful dress Anne Hathaway was wearing this morning? A $15 flea market dress! @RobinRoberts pic.twitter.com/O3oJIIbA7b