Anna Wintour e Victoria Beckham recebem condecoração da Rainha Elizabeth

A estilista Victoria Beckham recebeu o título de Oficial da Mais Excelente Ordem do Império Britânico. Foto: REUTERS/Carlo Allegri

Todo início de ano, a Rainha Elizabeth II reconhece os britânicos que contribuíram significativamente ao país em sua tradicional lista de honra. Na edição de 2017, além de atletas olímpicos e artistas de variadas áreas, Anna Wintour, editora-chefe da Vogue americana, e a estilista Victoria Beckham recebem a condecoração.

A jornalista, que nasceu no Reino Unido, recebe o título de Dama Comandante da Mais Excelente Ordem do Império pelos serviços prestados ao jornalismo e à indústria da moda. Já Victoria recebe o título de Oficial da Mais Excelente Ordem do Império Britânico, tanto pela colaboração para a indústria da moda quanto pelos projetos sociais.