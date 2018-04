Anitta estreia nas passarelas cantando ao vivo clássicos da MPB

Anitta vai desfilar e cantar ao vivo durante a apresentação da Água de Coco por Liana Thomaz Foto: Fabio Motta/Estadão

O desfile da Água de Coco por Liana Thomaz, que primeiro do sábado, 21, dia de abertura da 45ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), vai contar com uma presença ilustre: a cantora Anitta, que fará sua estreia nas passarelas durante o evento. A apresentação acontece no Pavilhão das Culturas Brasileiras do Parque Ibirapuera.

Além de cruzar a passarela, Anitta vai cantar ao vivo durante o desfile, com um setlist que reunirá seus principais sucessos e clássicos da MPB. A coleção da Água de Coco, intitulada Brasil com Z, promete homenagear a iconografia do Brasil-exportação, com referências como o Carnaval e as paisagens tropicais. Para representar os vários tipos de beleza do país, a marca vai apostar ainda na diversidade do casting de modelos.

A semana de moda segue do sábado, 21, até a próxima quinta-feira, 26. Acompanhe a SPFW aqui no E+ Moda e no Instagram @modaebelezaestadao.