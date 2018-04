Anitta, diversidade e Brasil exportação embalam desfile da Água de Coco

A cantora Anitta, evocando Carmen Miranda, em uma de suas duas entrada no desfile da Água de Coco Foto: Andre Penner/AP Photo

Com Anitta em cena cantando “Isto Aqui, O Que É?”, de Ary Barroso, e vestindo um amarelo com babados nas mangas e uma saia estampada em verde e amarelo mostarda, que fazia lembrar os figurinos de Carmen Miranda, a Água de Coco deu início à 45a edição da São Paulo Fashion Week, na tarde deste sábado no parque Ibirapuera.

Numa apresentação declaradamente escapista, a coleção intitulada Brasil com Z busca celebrar um país de sonho, desses pra gringo ver e consumir, uma estratégia que vai ao encontro do momento mercadológico da grife cearense que está investindo no mercado externo.

Os biquínis cavadões da coleção do inverno 2018 da Água de Coco, já disponível para compra Foto: Andre Penner/AP Photo

Alem de um quê de Carmen nas muitas camadas de babados em saias, blusas e vestidos, o Brasil exportação idealizado pela marca tem estampas com Zé Carioca, do Parque Lage carioca, do bondinho, palmeiras imperiais do jardim Botânico e poás, além de bordados de jasmins e rendas que evocavam baianas. Os biquínis e maiôs surgem em versões cavadonas e abusadas. Os meninos usavam sungas fininhas, shorts ou roupas de balneário chic, relaxadas e elegantes, como camisas e calças de linho e de malha.

Ana Claudia Michels, grávida de seis meses, desfila para a marca de moda praia cearense Foto: Andre Penner/AP Photo

Em contraponto a esse Brasil idealizado, a escalação das modelos investiu na diversidade de cores e tipos físicos, uma ousadia para a moda praia que tradicionalmente privilegia corpos supersarados - por mais distantes que eles sejam da realidade. Estavam lá tops, como Carol Trentini e Isabelli Fontana, além de Ana Claudia Michels, barriguda e linda, grávida de seis meses, entre outras mulheres de corpos normais, mais velhas e gordinhas.

Ao fim da apresentação, Anitta volta à cena entoando “O que é? O que é?”, de Gonzaguinha, reforçando o humor otimista do desfile e a escolha do DJ Zé Pedro, responsável pela trilha sonora: “O Brasil de hoje pede Anitta!”.

A coleção mostrada já está disponível para compra nas lojas da marca.

O casting de modelos do desile foi um dos mais diversos já escalados pela marca: mulheres maduras, grávidas e gordinhas desfilaram entre modelos de passarela Foto: Miguel Schincariol/AFP PHOTO

O masculino da marca tinha sungões, sungas fininhas e muitos shorts Foto: Andre Penner/AP Photo