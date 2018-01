Animale propõe beleza natural, mas com vários itens de maquiagem Gabriela Marçal - O Estado de S.Paulo















Fabiana Gomes, maquiadora sênior da M.A.C, explica uma das apostas de beleza desta edição da SPFW Nem parece que a modelo norueguesa Kat Hessen está pronta para o desfile, mas ela está Foto: Renato Leite Ribeiro

“Essa será uma tendência majoritária no make up dessa estação. Mas demos 15, 20 passos para chegar nesse efeito. A maquiagem existe mas a intenção é que seja imperceptível”, explica Fabiana Gomes, maquiadora sênior da M.A.C, que assina a beleza do desfile.

Para obter uma cobertura leve e semi-opaca na pele foi usada uma mistura de corretivo líquido com creme hidratante. Fabiana apostou em um toque de “brilho aprisionado”, como ela mesma titulou, aplicando um hidratante luminoso e cobrindo com a combinação de hidratante e corretivo. O blush é responsável por compor a imagem de uma mulher urbana, mas que também faz atividades ao ar livre. No centro do rosto, primeiro, foi aplicado pó e depois iluminador.

Nos olhos, sombra acinzentada bastante esfumada para, mais uma vez não parecer que foi uma aplicação proposital. Máscara de cílios marrom foi aplicada apenas na raiz, a sobrancelha foi coberta penteada e recebeu uma leve cobertura.

Os lábios vieram neutros com um toque caramelo, o batom foi aplicado com a ponta dos dedos.

Os cabelos seguem esse conceito natural, com leves ondas desconstruídas, para ter um leve volume foi usado mousse.