Anéis para quem ama animais são encantadores. Veja

MaryLouBangkok faz anéis com formas de animais. Foto: Reprodução

As apaixonadas por animais vão amar as peças da tailandesa Mary Lou Bangkok. Isso porque a marca é especializada em fazer anéis com formato de bichos.

Gatos, ursos, gambás, cachorros, coelhos... as opção são variadas.

E o mais legal é que dá para comprar online.

