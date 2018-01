Amigos criam linha de macaquinhos masculinos e viralizam na internet

Modelos disponíveis do RompHim. Foto: instagram.com/ @originalromphim

Um grupo de amigos americanos, cansados das opções restritas que homens têm no guarda-roupa, resolveu criar uma nova peça para o vestuário masculino: o macaquinho. Com uma cartela de cores claras e muitas estampas, eles abriram uma campanha no Kickstarter, site que reúne projetos de crowdfunding, para juntar verba para a produção das peças.

"Nós estamos revolucionando a moda masculina e isso não acaba apenas na estética do produto. Testamos o 'RompHim' em homens de diversos tamanhos para ter certeza de que estavámos oferecendo algo para todos", explica o texto da campanha. E a maior reclamação das mulheres sobre macaquinhos também foi contornada: os modelos possuem um zíper na cintura para não dificultar a ida ao banheiro.

A novidade dividiu opiniões no Twitter. Enquanto alguns usuários declararam que essa é a morte da cultura hipster, outros ficaram interessados em experimentar o look.

Uma publicação compartilhada por Original RompHim (@originalromphim) em Abr 22, 2017 às 11:24 PDT