Amarrar tênis no tornozelo vira febre entre fashionistas

Cadarços amarrados na canela e no tornozelo voltaram a fazer sucesso no mundo da moda. Vários fashionistas aderiram à tendência que viveu seu auge nos anos 70, período áureo do Kichute - um misto de tênis com chuteira muito usado pelos meninos da época.

Feito de lona e solado com cravos de borracha, o calçado era conhecido também pelo tamanho do cadarço que, de tão grande, precisava ser entrelaçado na canela da garotada.

E só para fazer graça os moderninhos estão revivendo essa mania. Há quem dê só uma volta em torno do tornozelo, fazendo o laço pela frente. Ou há quem prefira ousar mais, usando dois cadarços. Fica a gosto do freguês. É só esbanjar na criatividade.