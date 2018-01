Amapô traz o melhor do streetwear para o verão

Na levada do streetwear bruto e no embalo do funk, Carô Gold e Pitty Taliani criaram a coleção de verão 2016 da Amapô em cima de referências fortes: a série de histórias em quadrinhos Barbarella, que aparece em estampas de minishorts para os homens e nos maiôs e biquínis - hiper cavados - das mulheres; a cidade de Miami representada no beachwear descolado; a ginástica aeróbica presente nas jaquetas bombers, nos bodies e na lycra; e na figura do artista inglês David Bowie que aqui empresta seu icônico raio para estampar jaquetas e blusas.

O jeanswear, que é um dos pontos mais altos da coleção comercial da marca com o modelo flare de cintura bem alta, não perdeu seu espaço na passarela e chega combinado com top cropped (uma espécie de mini-blusa). As cores, aliás, são um dos destaques da linha da marca. Fosforescentes, o laranja, amarelo, verde e rosa permeiam grande parte da coleção, perdendo apenas para o denim.