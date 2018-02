All Star branco é o novo queridinho das fashionistas

Do tapete vermelho até as ruas, o All Star branco é tendência entre fashionistas de todas as idades Foto: Instagram/ @gioserrano

Os tênis da Converse sempre foram coringa nos looks de street style e nunca sumiram de fato das ruas. Porém, recentemente, as fashionistas têm dado atenção para uma versão em especial: o da cor branca, com cano baixo. Os looks criados com ele foram desde produções descontraídas de verão até o tapete vermelho. A atriz Millie Bobby Brown apostou no calçado para finalizar a produção do seu vestido da Calvin Klein, durante o SAG Awards, enquanto Alessia Cara investiu no All Star branco com o seu terno e camiseta no Grammy.

Além disso, diversas blogueiras, como Camila Coelho, Chiara Ferragni e Caroline Daur, escolheram combinar os seus tênis com jeans, tanto calça como saia e em diversas lavagens diferentes. Ele é um ótimo aliado para criar looks confortáveis, numa pegada relaxada. Veja abaixo algumas inspirações de como usar o tênis:

