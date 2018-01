Alexandre Herchcovitch estreia reality show de desafio de costura

No programa, o estilista terá o desafio de criar looks especiais para pessoas que ele não conhece e nunca viu na vida Foto: Amana Salles

Criar um look do zero para um total desconhecido, em 48 horas, com equipe e orçamento enxutos. Eis o desafio do estilista Alexandre Herchcovitch no reality "Corte e Costura", do canal Fox Life, que terminou de ser filmado no sábado, 30 de janeiro, e deve estrear no fim de março. O programa, uma coprodução da Fox International Channels Brasil com a produtora Conspiração Filmes, terá oito episódios de 30 minutos e irá ao ar semanalmente.

A mãe do estilista, Regina Herchcovitch, participa do reality show Foto: Reprodução/ Instagram

Como assistentes, o estilista conta com a ajuda da mãe, Regina Herchcovitch, e de um amigo, Rhody. A ideia é justamente fazê-lo colocar as mãos na massa, desde a modelagem da peça até a costura em si e documentar todo o processo de confecção das roupas. Os participantes foram escolhidos pela produção nas redes sociais e as gravações foram todas feitas em locais diferentes, como a casa das pessoas e um galpão em São Paulo.