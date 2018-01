Alexandre Herchcovitch cria memes de si mesmo

Estilista fez piada com o tamanho da sua franja e sua fatura do cartão de crédito Foto: Instagram/ @alexandreherchcovitch

Alexandre Herchcovitch está mostrando o seu lado mais descontraído nas redes sociais. O estilista está usando sua conta no Instagram para postar memes divertidos com as suas próprias fotos e legendas engraçadas.

No dia 8 de janeiro, Alexandre postou a primeira, um clique seu segurando pipoca e coca-cola, com a frase: “Este ano eu vou comer menos besteira, depois do Natal”. Desde então, o designer já compartilhou 22 fotos neste estilo. Inclusive, em um dos posts, ele debochou de quem não curtiu a brincadeira: "Me deram a 'dika' para eu parar com os memes... Pode enjoar... Por isso já deixei separado os últimos 17.438", dizia a imagem. Confira abaixo alguns:

11 de Jan, 2018

Bom almoço !!! 12 de Jan, 2018

Atendendo a pedidos... Boa tarde ! 12 de Jan, 2018