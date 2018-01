Alexander Wang acusa estilista de copiar seu desfile

O estilista Alexander Wang se inspirou no mundo dos esportes para criar sua coleção para a rede de fast fashion H&M Foto: Erin Baiano/The New York Times

Não é raro celebridades trocarem farpas nas redes sociais, e nesta terça, 14, o mundo da moda presenciou o que pode ser o início de uma briga entre dois grandes designers. Com um meme, Alexander Wang acusou Philipp Plein de copiar o desfile da sua coleção em parceria com a H&M, que aconteceu em 2014.

Lookbook da coleção de Alexander Wang para H&M X look do desfile da Plein Sport Foto: Divulgação

Wang postou em seu Instagram uma comparação entre o show em questão e o da Plein Sport, uma das marcas do estilista alemão, em Janeiro de 2017. Na imagem está escrito "Posso copiar sua lição de casa? Sim, só mude um pouco para não parecer copia. Ok", seguido de vídeos que mostram as semelhanças entre as passarelas, ambas inspiradas em pistas de corridas com atletas fazendo parkour no centro, e os looks que remetem ao universo do box.

Até o momento Plein não se manifestou sobre o assunto.