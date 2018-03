Alerta Trend: meias 5/8

Para consultora de moda, as melhores peças para usar com o acessório são saias ou vestidos Foto: Reprodução/Trifil

Mais do que uma boa opção para o inverno, a meia 5/8 é super versátil. Dá um toque sexy ao look se usada à noite ou traz ares cool se usada durante o dia. Mas a tendência do momento, que pode ser chamada também de knee-high socks, precisa de alguns cuidados.

Para a consultora de moda Bia Paes de Barros, de São Paulo, as melhores peças para usar com o acessório são saias ou vestidos. "Acho importante também que mostre um pouco de pele, um palmo entre a meia e a saia é o ideal", diz. Bia também lembra que a meia acaba substituindo a bota over the knee, a única diferença, explica, "é que essa bota fica super bem se usada com uma calça skinny ou com uma legging, e a meia não". Então, para quem não quer investir na bota - um item mais específico e caro -, a meia é uma boa alternativa.

Com relação às cores, Bia prefere o preto. "Para mim, essa meia só pode ser preta. A produção já tende a ficar mais teen. Com uma saia godê, por exemplo, fica um visual bem colegial. E também por causa do sapato que, para funcionar bem e dar um efeito de bota, também precisa ser preto." Para escolher bem o sapato, Bia acredita em três opções: "Um scarpin de verniz com o bico mais fino é bacana, acho que fica legal em um visual de inverno, ou uma sapatilha de bico fino ou bota de cano médio. É interessante que ela não seja tão justa no tornozelo."

Se todas as idades podem usar? Bia acredita que sim, mas faz ressalvas: "Para a mulher um pouco mais madura, acredito que o uso da meia cria um visual muito interessante para a noite, já que dá um efeito da bota de cano longo que é super sensual. Para o dia a dia, por ser um acessório que sempre vai remeter a essa coisa colegial, acho que funciona melhor para meninas mais jovens". Sobre a textura da meia, a dica é: "Precisa ser grossa e ter uma textura que não apareça a pele. Não pode ser transparente, então acho legal que seja pelo menos fio 40", finaliza.