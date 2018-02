Alerta de tendência: boina é o acessório queridinho do momento

A blogueira Chiara Ferragni já adotou as boinas em seus looks Foto: Instagram/ @chiaraferragni

As boinas já estavam nas passarelas em 2017 e seguem como uma tendência forte para este ano. O chapéu sem abas já fez a cabeça das fashionistas nos anos 2000 e aparece de novo entre as mais estilosas. Versátil, o acessório pode ser usado tanto no inverno, mantendo a temperatura em modelos de lã, quanto nos dias mais quentes, em produções descomplicadas.

De acordo com o Pinterest, a boina é uma das tendências de moda mais significantes mundialmente, com aumento global de 269% no número de ideias salvas sobre o assunto na plataforma. Confira abaixo algumas inspirações para apostar no look: