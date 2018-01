Além das passarelas

Bruna Tenório em Nova York durante a semana de moda da cidade americana em 2013. Aqui, ela posa para o blog de street style Vanessa Jackman Foto: Reprodução

Bruna Tenório já teve o rosto estampado na capa das principais revistas de moda do mundo. Já desfilou para as maiores grifes ­- Dior, Chanel, Valentino, Balenciaga, Yves Saint Laurent, estão entre elas -, e por diversas vezes viu sua beleza ser comparada a da musa dos anos 1960 Audrey Hepburn.

No alto de seus 1,78 de altura, com sua expressão leve, mas imponente, estrelou inúmeras campanhas publicitárias e hoje, aos 25 anos de idade já soma 8 de carreira. Começou ainda adolescente, aos 17 anos, quando ganhou o título de modelo revelação da São Paulo Fashion Week, na temporada verão 2007. “Tudo aconteceu rápido. Recebi muitos “nãos” no início, mas eu tinha determinação e não desisti fácil.”

Hoje, após se destacar no circuito da alta moda internacional (Nova York - Paris - Londres - Milão), Bruna começa a se firmar também por seu próprio estilo, que ela define como 'simples e elegante', e que inspira jovens de todo mundo ao dividir suas produções no blog que leva seu nome: www.blogbrunatenorio.com. Nele, a top divide seus looks, histórias de viagens ao redor do mundo, fotos de suas campanhas editoriais e imagens de sua própria vida, como quando foi com os amigos ao festival de música Coachella.

Leia a entrevista:

Como foi seu início de carreira? Como enfrentou as dificuldades?

Sim, tudo aconteceu muito rápido comigo. Recebi muitos “nãos” no início, mas eu tinha determinação e não desisti fácil. Meus pais sempre me apoiaram e acho que esse suporte familiar é muito importante para conseguir enfrentar as dificuldades.

Você imagina quantos desfiles você já fez na vida?

Nossa, já perdi as contas. Não sei dizer exatamente, mas posso contar que somando a minha primeira e segunda temporada internacional fiz mais de 200 desfiles.

A top na campanha da Neimam outono/inverno 2014 Foto: Reprodução

Qual o desfile mais emocionante que você já fez?

Foi um desfile para Chanel em Paris. Na passarela tinha um carrossel gigante e eu fui uma das primeiras modelos a entrar na passarela, depois dos desfiles todas as modelos iam para o carrossel, então eu pude assistir o desfile inteiro. Foi a primeira vez que assisti um desfie. Meu pai também estava na plateia me vendo. Foi bem emocionante.

Como você avalia a moda no Brasil?

Há uns 8 anos, quando comecei a carreira, eu sentia que muitos desfiles copiavam as marcas de fora. Agora sinto que isso não existe mais. Eu sinto que as marcas do Brasil estão cada vez mais autorais e criando seu próprio DNA. Existe um grande grupo de estilistas brasileiros que estão crescendo muito e conquistando espaço no mercado internacional.

Quais são as dificuldades em ser modelo no Brasil?

As mesmas dificuldades que há em Nova York, Milão, Paris… Existe uma enorme concorrência.

Você acha que, para alcançar sucesso e destaque nacional, uma modelo precisa ir morar fora do Brasil?

Muitas vezes sim, infelizmente. Mas há casos como o meu, que não dependeram de ter destaque internacional primeiro para se tornar modelo no Brasil. Eu fiz o meu primeiro SPFW em 2006 e eu nunca tinha ido para Nova York. Nessa temporada, fiz 32 desfiles. Eu tive uma ótima aceitação no mercado nacional muito antes de ir para fora.

Mas nem sempre é assim, existem modelos que moram no Brasil por anos e não conseguem trabalhar bem, aí viajam para Paris e faz um desfile exclusivo e ganha muito destaque aqui no Brasil e aí começa a trabalhar bastante aqui também.

Durante um jantar de gala em Paris a convite do estilista Ralph Lauren Foto: Reprodução

Você é a 'queridinha' do Ralph Lauren. Conta um pouco dessa história.

Meu primeiro contato com a marca foi em um casting que fiz em 2006 para o desfile da marca na minha primeira temporada. Na época, a agência mandava eu usar calças cintura alta e tênis All Star para ir aos castings. Meu cabelo era preto e com uma franja curtíssima. Eu cheguei, cumprimentei todo mundo, mas sentia que eles me olhavam um pouco estranho, principalmente o Ralph.

Ele conversou comigo, muito educado, perguntou o meu nome, de onde eu era, idade, e por fim perguntou por que eu estava me vestindo daquela forma e por que eu tinha uma franja tão curta... Eu explique que tinha acabado de chegar em Nova York e que minha agência que escolhia as minhas roupas e eles que mandaram cortar o cabelo e pintar de preto. Na mesma hora ele pegou um elástico, prendeu meu cabelo para trás e disse : “There you go, thats how I see you”. Desde então participo das campanhas e todos os desfiles da marca. Inclusive, faço também os looks para os desfiles em Nova York. Acompanho todo o processo de criação da coleção.

Qual seu estilista preferido?

Gosto de estilistas originais, que não têm medo de criar algo novo e que se divertem fazendo moda.

Muita gente acha que modelo, para manter-se sempre magra, precisa passar fome. Como é a sua dieta?

Eu não passo fome, e nunca passei. É genética. Minha mãe também sempre foi muito magra. Sou muito magra desde pequena, e já sofri muito por isso. Na adolescência, tive uma fase que me achei muito feia e me sentia mal por ser tão magra. Já fiz regime para engordar, mas não consegui ganhar peso. Hoje, aos 25 anos, eu me alimento muito bem. Gosto de coisas saudáveis e cuido do meu corpo. Faço pilates, ioga e boxe. Cuido da minha saúde em primeiro lugar, a estética é uma consequência disso.

Ainda há muito anorexia entre as modelos?

Sim, assim como há no mundo todo, em qualquer profissão. Entre as modelos, entre as atrizes, entre as empresárias, entre as advogadas, entre as cantoras, entre as secretárias. É uma doença e deve ser tratada com muito cuidado.

Você acredita que a São Paulo Fashion Week tem grande influência no mercado internacional?

Sim, acredito! Principalmente com as mídias sociais, tudo é visto de qualquer lugar do mundo.

Você tem um blog de lifestyle e virou referência de estilo. Quais são suas roupas preferidas?

Eu tenho um blog no qual falo sobre minhas viagens, meu trabalho e conto um pouco sobre o meu estilo também, postando fotos de looks que uso no meu dia a dia.

Como você descreveria seu estilo fora da passarela?

É um estilo simples e elegante. Eu me visto de acordo com o meu humor e como me sinto. O essencial é estar confortável.

Como o estilo de vestir das modelos influenciaram jovens do mundo inteiro? Você consegue detectar esse estilo?

Hoje em dia, o estilo entre as modelos não está mais tão uniformizado como antes. Elas usavam sempre jeans, t-shirt podrinha, uma jaqueta de couro e uma bota preta ou tênis. Eu vejo que muita coisa mudou atualmente, cada vez mais as modelos estão tentando se expressar através da maneira que se vestem e cada uma tem um estilo próprio.