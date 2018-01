Adeus, unicórnio: cabelo 'carvão' é a nova tendência

O cinza escuro está tomando conta das redes sociais. Foto: instagram.com/citrussalon

Até a apresentadora Ana Maria Braga se rendeu à moda do unicórnio, usando uma fantasia do animal mitológico em seu programa. No Carnaval deste ano, as produções que remetem ao bicho apareceram em peso. Meninas do mundo todo investiram no cabelo colorido. Finalmente, a tendência parece estar chegando ao fim para dar lugar a uma nova febre: o carvão.

O tom de cinza mais escuro e fechado está fazendo sucesso no Instagram e já foi apontado como uma das maiores tendências do inverno. A cor é mais fácil de combinar e tem tudo a ver com as produções mais sóbrias da estação mais fria do ano. Dá para usar outra tonalidade nas pontas também. Se você não perde uma mania de beleza, se inspire nas fotos abaixo e prepare os fios!

Thank god for makeup. Especially concealer to hide my massive eye bags. Aidens been poorly for the entire week and that means little to no sleep for mama. Reminds me of the newborn days. Praying he gets well soon. Uma publicação compartilhada por Suzi Tse (@stylesuzi) em Abr 7, 2017 às 9:33 PDT

Smokey forest grey color and style #darkgrayhair #houstonhair #houstonhaircolor #montrosehouston #wella Uma publicação compartilhada por @sarahvictoria.hair em Mai 10, 2017 às 8:03 PDT

6 hours later • with the help of @pulpriothair and @redkencanada Uma publicação compartilhada por Lindsay Larsen (@hairbylindsaylarsen) em Abr 13, 2017 às 7:59 PDT