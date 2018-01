Aberta a temporada de bazares natalinos

Em sua 16ª edição, o Bazar de Praça vai reunir mais de 80 marcas artesanais em uma casa com arquitetura de Oscar Niemeyer em Alto de Pinheiros, São Paulo, entre os dias 26 e 29. Com duas edições por ano, uma no dia das mães e outra no Natal, o evento tem como objetivo incentivar a economia criativa e o empreendedorismo, com peças exclusivas e autorais. Entre as marcas que participam desta edição estão a de decoração Flavia Del Prá, a de acessórios e roupas Cabana Crafts e a de sapatos Laiá.

Criado em 2008, o evento tem curadoria das sócias Fernanda Nogueira, Tatiana Grinfeld e Carol Toledo, que escolhem as marcas com base no design, na qualidade e na experiência do produtor, priorizando peças feitas em ateliês ou fábricas próprias. Neste ano, o Bazar da Praça lançou também um e-commerce, que abriu espaço para marcas e consumidores de outras regiões do País.

Serviço

O que: Bazar da Praça

Quando: 26 a 29 de novembro, das 11h às 20h

Onde: Rua Silvia Celeste de Campos, 607

Formas de Pagamento: todos os cartões, cheque e dinheiro.

Haverá também oficinas para crianças e manobristas no local.