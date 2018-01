Abercrombie & Fitch lança linha sem gênero para crianças

Abrecombie aposta em uma só modelagem para meninos e meninas Foto: Divulgação

Após diversas polêmicas e uma repaginação da marca, a Abercrombie & Fitch deixou de ser uma etiqueta que idolatrava padrões de beleza e se mostra cada vez mais aberta a novos rumos. Dessa vez, o foco é nas crianças.

A nova linha infantil da marca, chamada Everybody, não possui uma diferenciação de gênero, é “para todas as crianças”, como diz o release divulgado para imprensa. As 25 peças são todas neutras e contém alguns clássicos do guarda-roupa, como calça jeans e jaqueta militar. A coleção também é bem focado no conforto e os seus tamanhos são apenas uma grade, sem divisão entre feminino e masculino.