A volta do tailleur

Desfile da grife italiana Prada na Semana de Moda de Milão, na sexta-feira, 25 de setembro Foto: AFP PHOTO / TIZIANA FABI

Quando foi que o tailleur caiu em desgraça e os vestidos de estampas florais invadiram o ambiente executivo? Foi quando as mulheres decidiram que deveriam parar de tentar vestir-se como os homens e perceberam que o poder não excluía a feminilidade? Ou foi quando Angela Merkel adotou o paletó de cor viva e calças compridas pretas como seu uniforme de trabalho, que todas as outras mulheres em cargos políticos seguiram seu exemplo numa versão própria? E quando o tailleur se tornou a roupa favorita da senhora que pode se dar o luxo do ócio e não da mulher que trabalha?

Não está claro, mas atualmente Carly Fiorina, pré-candidata do Partido Republicano à presidência americana, não é a única pessoa que quer trazê-lo de volta. Bom, a moda é assim. Tudo que vai, volta - principalmente no momento atual, em que tudo que está na moda, de repente, tem a cara da velha guarda. Na última semana de Milão, a estilista Miuccia Prada apresentou quase que uma coleção inteira de conjuntos. "Ela queria voltar aos tailleurs porque nós, na realidade, não os fazemos mais com tanta frequênciaa”, disse Fabio Zambernardi, diretor criativo Prada nos bastidores, depois do desfile. Ele era o porta-voz de Miuccia, ausente por causa da morte de uma tia. Os looks da passarela da Prada, em geral, estão entre os mais comentados da temporada, e Zambernardi estava fazendo seu jogo para transmitir o espírito da estilista: “Ela ficou obcecada”.

Às vezes, é simplesmente isso. Embora não haja nada de muito simples nos tailleus da prada, que implicaram a desconstrução e a reconstrução desse signo específico do vestuário feminino burguês, em que cada peça questiona o pressuposto de que o casaco separado combinando à saia até o joelho era tão clichê quanto sua imagem corrente parecia sugerir. Em uma silhueta básica Miuccia criou o que se assemelhava a uma colagem mista de tecidos para roupa masculina - tweeds e lãs -, costurados juntos em tiras assimétricas.Tudo em tons clássicos dos anos 70: marrom, laranja, vinho e branco, migrando para couro listrado, em versões crocodilo e camurça, e em saias de cintura baixa, com sua graciosa geometria própria não estruturada.

Às vezes, há uma malha de cor pastel indefinida, meio gasta, jogada por cima, como se para ver o que aconteceria se os tecidos juvenis fossem acrescentados ao tailleur (resposta: coisas inesperadas), ou uma peça de organza transparente em camadas superpostas. "Como se fosse uma lembrança”, disse Zambrandi. Uma proposta interessante e difícil (às vezes, difícil de vestir), mas que também provocava o choque da reflexão. Por que jogamos isso na lata das coisas usadas duas vezes e para sempre descartadas?

Talvez porque o tailleur se tornou um clichê bem-comportado, como Jeremy Scott destacou, não muito sutilmente, na coleção da Moschino. Scott gosta de transformar uma convenção no que é, efetivamente, um poema humorístico em estilo alfaiate (a marca do fundador, Franco Moschino, seguia o mesmo princípio, mas talvez porque ele não fosse da geração internet, o fez com maior fineza). Scott trocou sua passarela por uma rodovia completa, com cones de trânsito, tabuletas de obras e gigantescas escovas de lava-carro, para servir de moldura a um desfile de casacos e minissaias em diferentes combinações, com as nuances de neon dos semáforos - laranja, cinza e amarelo fluorescentes - sem falar nos trench coats de tafetá com faixas, com a mensagem "Open Trench" impressa nas costas, e um tubinho de coquetel com a indicação "shop" no busto.

Havia bolsas de capacetes de segurança e cintos com ferramentas de prata penduradas, casacos de noite de lava-carros compostos de camadas alternadas de franjas. E claras referencias ao duplo logotipo C da Chanel, a marca que talvez defina com maior precisão o tailleur. Seria extremamente generoso (e provavelmente equivocado) entender essa coleção como um meta-comentário sobre a construção da identidade feminina. Scott está muito mais interessado numa brincadeira fácil e num meme viral.

A maioria das mulheres não quer parecer um gigantesco espanador amarelo ao sair à noite.

Mas querem uma nova maneira de expressar uma identidade que não se adequa, necessariamente, às regras de ontem ouda temporada passada. O tailleur formal está morto, viva o tailleur provocador. Pelo menos até as próximas eleições, ou até que apareça uma ideia melhor. O que acontecer em primeiro lugar.

Tradução de Anna Capovilla