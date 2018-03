A volta das bandanas

Novo acessório queridinho da moda não para de se reinventar nas mãos - pescoços, cabelos e alças de bolsas - de fashionistas Foto: Reprodução

Quando você ouve a palavra bandana logo pensa em roqueiros com seus lenços amarrados em volta da cabeça, numa cena nostálgica à la Axel Rose? Então, está na hora de mudar essa imagem vinda dos idos anos 90. O novo acessório queridinho da moda não para de se reinventar nas mãos - pescoços, cabelos e alças de bolsas - de fashionistas. “A volta tem a ver com a alta da cultura norte-americana na moda. Agora, com a força do boho e do western, a bandana ganha novo fôlego”, afirma Luigi Torre, editor de moda da Harper’s Bazaar Brasil.

As cores e estampas ainda são as velhas conhecidas, geralmente vermelhas ou azuis com prints miúdos em branco, mas o jeito de usar mudou. Agora ela faz a vez de gravata feminina, serve para enfeitar a clássica bolsa de trabalho e segura os cabelos num rabo-de-cavalo cool. “Amarrar o acessório no pulso é um jeito de deixar o visual mais legal e, pela bandana funcionar como uma pulseira, combina com vários looks diferentes”, diz Luigi. O expert também dá a dica: “A bandana é muito mais um acessório de estilo do que de tendência, dificilmente ela sai totalmente de moda, por isso vale a pena investir”. Inspire-se nas fotos de blogs de streetstyle que selecionamos e arrisque-se na tendência.