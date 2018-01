A vez da maquiagem metalizada

As semanas de moda recentes apontam: a maquiagem metalizada atualizou seu repertório para o próximo verão. Repaginada, surge em tons que se integram ao look nude do momento e trazem pontos de luz para o visual.

A partir desta temporada e também na próxima, sombras e iluminadores bronze e cobre se combinam a uma paleta que inclui marrons, beges e pêssegos. "Essas nuances criam uma beleza leve e atual, que pode ser usada sem erro por mulheres claras, morenas e negras", explica o maquiador Silvio Giorgio, de São Paulo, que usou e abusou do metal em suas produções para a última edição da SPFW. Sempre com mão leve na aplicação - segredo para um acabamento fresco, transparente.

Dourado, prata e grafite não estão, no entanto, banidos. Surgem em detalhes - no contorno do olho ou, no caso das variações mais claras, iluminando o canto interno - ou então formam blocos sólidos de brilho. "Gosto de preencher toda a pálpebra com um único tom e de esfumá-lo com sutileza na direção da têmpora", diz o maquiador André Gagliardo, de São Paulo. "A máscara para cílios entra como complemento para dar mais expressão ao olhar".

Acompanhar o visual com delineador preto é permitido, assim como apostar nos esmaltes metálicos. Exagerar nas cores ao escolher o batom e o blush, nem tanto. Na bolsa de valores da beleza, o metal puro é que está em alta.