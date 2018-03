A tendência da maquiagem superpigmentada

Na maquiagem, as tendências vão de um extremo ao outro em questão de meses. Nas últimas temporadas, o menos é mais reinou nas passarelas e logo tomou conta das ruas. Blush, rímel e corretivo eram tudo o que a mulher precisava para estar na moda. Agora, com o verão se aproximando e as novas coleções resort sendo desfiladas no hemisfério norte, tudo mudou. A ordem da vez é colorir.

Os batons estão mais vibrantes do que nunca e ganham novas texturas. A Dior lança esse mês o Fluid Sitck (R$ 124) que combina o pigmento reforçado de um batom mate com o acabamento de gloss. Ele dura horas nos lábios e é mais difícil de borrar. Outra gigante da beleza, a M.A.C. também relança esse mês a coleção Retro Matte (R$ 66), que tem cores hipervibrantes e acabamento seco. A marca decidiu pela volta após o pedido de milhares de consumidoras e de notar o sucesso que a coleção fez quando chegou às lojas pela primeira vez. Celebridades como Rihanna, Scarlett Johansson, Isis Valverde e Alessandra Ambrosio são frequentemente vistas com os lábios pintados com os batons da coleção. O Boticário é mais uma das que entrou na onda e recentemente lançou a coleção Tropical Colors (o batom custa R$ 35), enriquecida com quase o dobro de pigmento do que é usado nas demais linhas da marca.

Da esq. para a dir.: Fluid Stick, da Dior, Retro Matte, da M.A.C, e batom da coleção Tropical Colors, de O Boticário Foto: Reprodução

"Invista nos batons superpigmentados se quer criar um make de destaque", afirma o maquiador Markito Costa, queridinho da apresentadora Sabrina Sato e da atriz Sophia Abrahão. Para garantir um bom resultado, é fundamental que a pele esteja bem feita, com um pouco de blush nas maçãs do rosto, e que os cílios estejam destacados. "Além disso, você pode desenhar o contorno da boca com um lápis da cor do batom antes de passá-lo, é um truque que facilita a aplicação", diz o expert. Ele também revela que Sabrina é mais uma das famosas adeptas da moda: "Ela é uma camaleoa, e sempre aposta nos lábios coloridos para criar um visual de impacto", conta.

Para as mulheres mais ousadas, que já não acham só o batom suficiente, a dica é investir nos delineadores coloridos, que chegam às lojas também este mês através de Dior (It Line, R$ 192) e Make B (lápis para olhos, R$ 37). "O produto é superdivertido, e se o risco for fino, cria um visual delicado", diz Markito. O único cuidado deve ser na hora de coordenar as cores. O ideal é que os tons combinem entre si: pink nos lábios e roxo nos olhos, por exemplo. O resultado é moderno e feminino.