A rotina de beleza de uma atriz de Bollywood

Priyanka Chopra no set no Mel’s Studios em Montreal Foto: Alexi Hobbs/The New York Times

A atriz Priyanka Chopra, 33 anos, fez carreira em Bollywood antes de se tornar a primeira indiana a liderar uma série de um canal americano, o drama da ABC "Quantico". Embora esteja atualmente em Montreal por causa das filmagens do seriado, que já teve a segunda temporada confirmada, ela se considera uma "moradora de avião". Priyanka nasceu em Jamshedpur, na Índia, mas passou parte da infância em Newton, Massachusetts, e no Queens, em Nova York. Sua rotina de beleza é um híbrido de tratamento caseiro indiano e produtos ocidentais.

Cuidados com a pele

"O mais importante para o cuidado da pele é o que fazemos antes de dormir. É preciso remover todos os restos de maquiagem antes de ir para a cama, não importa o quanto esteja cansada. Lavo o rosto duas vezes porque uso muita maquiagem no trabalho. Agora, estou usando o sabonete Chanel Intense Brightening, seguido pelo gel M.A.C Green Gel Cleanser. Além disso, também faço hidratação dupla. Uso um soro da Kiehl's chamado Daily Reviving Concentrate e, depois, um creme da Tatcha. Descobri também que o creme para a região dos olhos StriVectin realmente funciona para mim. E estou experimentando os protetores labiais da StriVectin.

O corpo, hidrato com Bio-Oil e uma loção da Diptyque. Quando tomo sol, uso um protetor solar para o rosto da Shiseido. Descubro a maioria dos meus produtos lendo revistas e seguindo os conselhos de maquiadores. E costumo fazer minhas compras no duty free, por isso sempre experimento coisas novas. Quando estou cansada ou viajando, uso a máscara SK-II. Geralmente fico em uma cabine no avião, aí, fecho a porta e a coloco. Às vezes uso iogurte fresco como máscara, com um pouco de cúrcuma em pó; é um truque indiano. Cúrcuma é excelente para a pele."

Da esquerda para direita: creme para olheiras StriVectin, Bio-Oil e óleo facil Kiehl's Foto: Alexi Hobbs /The New York Times

Maquiagem

"Tento usar pouca maquiagem no dia a dia. Uso uma base do Armani sob os olhos, caso necessário. Além disso, só um protetor labial ou um batom. Gosto dos da Laura Mercier. Também gosto dos batons da M.A.C e da Nars para um visual mais ousado. Da M.A.C tenho Lady Danger, Candy Yum Yum, Ruby Woo, Russian Red e Studded Kiss. Da Nars, gosto do Dolce Vita. Prefiro os batons mate. Não uso gloss. Tenho os lábios grandes e se uso, ficam parecendo muito maiores. Tenho que controlá-los.

Minha mãe usa kajal o tempo todo. Dá uma aparência surpreendente e é parte da nossa cultura. Faz os olhos castanhos ou pretos se destacarem muito mais. Mas não gosto muito de esfumaçado nos olhos; prefiro mantê-los suaves. Só uso rímel YSL e um lápis de Anastasia Beverly Hills para as sobrancelhas. Uso os dedos para enrolar meus cílios. Não sou muito meticulosa com a maquiagem. Uso sempre as mãos, só tenho um pincel para o blush. Atualmente estou usando um blush em pó da Chanel, o Rose Ecrin. A cor parece bem natural. Caso contrário, estou na cadeira de maquiagem quase todos os dias.

O conceito de beleza para uma atriz é uma coisa interessante. As pessoas duvidam do meu talento por causa da minha beleza e gosto de provar que ela não deve ter nada a ver com a capacidade de contar uma história. É importante que o ator seja um camaleão. A beleza é só um aspecto."

Fragrância

"Perfume é muito importante para mim. Eu me sinto andando na minha própria bolha. Agora estou usando The One da Dolce & Gabbana e L'Ombre dans l'Eau da Diptyque. Sou fã da Diptyque, que descobri no duty free. Como estou sempre viajando, minhas informações vêm de lá."

Blush Chanel, na esqueda, e batom MAC Foto: Alexi Hobbs /The New York Times

Cabelo

"Fui abençoada com genes indianos. Meu cabelo é bom. Quando eu era pequena, minha avó costumava massageá-lo com óleo de coco. Eu ficava doida, dizia que não queria, mas agora sei como foi bom. Gosto dos produtos da Oribe. Adoro o cheiro, acho que deixam meu cabelo brilhante. Uso xampu, condicionador e às vezes um serum. Estou sempre na cadeira fazendo cabelo e maquiagem e acabo fazendo escova, mas ele na verdade é ondulado. Nos meus dias de folga deixo natural e prendo. Corto só as pontas. Não posso mudar muito porque estou sempre filmando e você precisa de continuidade. Estou contando uma história."

Dieta e fitness

"Você vai ficar aborrecida com minha resposta, mas não sou ligada em fitness. Sei que tenho bons genes e sou jovem. Vou aproveitar enquanto posso. Bebo muita água de coco, que tem eletrólitos, que fazem bem. E em Mumbai, os cocos são muito frescos."