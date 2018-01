A reinvenção do rei da praia

Amir Slama na sua loja da Rua Oscar Freire: "Eu me sinto muito à vontade para dizer que quebrei tabus no mercado durante esses anos todos." Foto: Alex Silva/Estadão

Nos anos 80, Amir Slama criou a marca de moda-praia mais desejada do Brasil, a Rosa Chá. Com ousadia e criatividade, seus biquínis, confeccionados em São Paulo, chegaram a desbancar as marcas cariocas e a conquistar o mundo no corpo de modelos como Naomi Campbell. Há seis anos, Slama vendeu a marca e decidiu se dedicar a casas noturnas. Mas a moda falou mais alto e Amir Slama lançou sua marca homônima, em 2011. Desde então, o estilista vem amarrando consultorias e parcerias com grandes marcas do setor. Para este verão, a novidade é uma linha de roupas de ginástica produzida para a Líquido, uma marca especializada em moda fitness, que não para de crescer. Em entrevista ao Estado, Slama fala sobre os negócios, as inspirações e o novo perfil da mulher brasileira.

Desde 2009, você fechou uma série de parcerias com marcas como a C&A, a Tok Stok e a Phebo. Como consegue criar peças com o sua marca para empresas tão diferentes?

A moda se transformou e o consumidor mudou muito nesses últimos anos. Hoje em dia é ele quem dita da moda: o estilista tem que apenas dar as ferramentas para o consumidor adequar as peças ao seu estilo. Antes era o contrário, o estilista ditava e todos tinham que seguir e, quem não a seguisse, estava fora de moda. E tive que aprender com isso. Agora temos dois padrões de moda, o slow e o fast. Eu, por exemplo, nunca tinha entrado em uma fast fashion antes de fazer a minha primeira coleção com a C&A. Acho que combinar os dois nunca foi tão necessário e eficiente para trazer estilos cada vez mais autorais.

Como funcionou a sua parceria com a Líquido?

Foi tudo muito tranquilo e prazeroso. Consegui imprimir todo o meu espírito, só que em um padrão Líquido de produção, que é numa escala muito maior que a minha. É muito interessante fazer isso para poder democratizar a moda.

Você se inspirou nos anos 70, mas com um toque bem brasileiro, longe do clichê Woodstok e Hippie. Poderia falar um pouco mais sobre a coleção?

Eu me inspirei um pouco na geometria da Lygia Clark para fazer as estampas e os cortes e também nas cores do figurino do Chacrinha, essa coisa bem anos 70 mesmo. E consegui ir fundo nessa época que significou um grito de liberdade. Até então, a moda praia que a gente tinha no Brasil ela aquela coisa de pano e tricô. Claro que o boom dos biquínis mesmo veio nos anos 80, mas já nessa época ocorreram grandes mudanças no jeito de vestir feminino.

A modelo Daniela Braga com biquíni Líquido por Amir Slama Foto: Divulgação

Como foi recomeçar e criar outra marca, depois de trilhar uma trajetória de tanto sucesso na Rosa Chá?

O projeto da Amir Slama me trouxe o desafio de reconstrução como estilista em um mercado global e me impulsionou a fazer um trabalho novo sem querer repetir fórmulas. Eu me sinto muito à vontade para dizer que fui quebrando muitos tabus no mercado durante esses anos todos. Por exemplo, não existia moda praia em São Paulo quando eu comecei, tudo ficava restrito ao Rio e às cidades de praia, com algumas lojinhas. E hoje existe moda praia no Brasil todo... Atualmente, faço uma coisa diferente, estou em um momento novo, mais particular.

E foi bem recebido?

Sim, sempre. Hoje atendo clientes ora fazer biquínis sob medida no meu estúdio, estou com uma loja no Rio e outra em São Paulo e vendendo em multimarcas. Trabalho muito na modelagem dos maiôs, tem modelos que desenho 40, 50 vezes até chegar ao ideal. As pessoas querem ficar bem, confortáveis, mesmo de biquíni.

A moda praia brasileira chegou longe. O que falta para ela conquistar de vez o exterior?

A gente não soube potencializar uma marca e eu acho que o grande desafio é construir marcas que sejam reconhecidas no mundo inteiro e transmitam o nosso lifestyle brasileiro. A gente está bem, mas poderia estar melhor em relação às exportações. O que falta é investimento para falar de igual para igual com as marcas poderosas lá de fora.

Acha que as tops nacionais tiveram papel importante nisso?

Sim, muito. As modelos brasileiras são únicas. Se for fazer um casting e colocar modelos de várias nacionalidades, as brasileiras se destacam de imediato. Pelo andar com ginga, pela sensualidade nata e pelo astral que só as nossas mulheres têm.

A mulher brasileira é segura de si na praia?

Acho que é bastante confiante. E é aquela coisa, praia é praia, não tem diferença entre Rio, São Paulo, Santa Catarina ou Nordeste. O que acontece é o seguinte, no primeiro dia todos chegam mais retraídos, com um pouco de vergonha de mostrar o corpo, já no segundo e no terceiro está todo mundo sem canga. E não só as mulheres, os homens também. Só no Brasil e na Itália os homens costumam usar sunga. A praia é sempre um grande laboratório sobre o comportamento humano.