Nas passarelas, tatuagens já foram consideradas tabu e era comum ver modelos esconderem os desenhos com bases e corretivos poderosos. De uns tempos pra cá, isso mudou e alguns estilistas fazem exatamente o contrário: apostam em maquiagem para elaborar desenhos temporários. É o caso do estilista japonês Junya Watanabe, que usou desenhos em um desfile recente. Confira no vídeo do New York Times a história da tatuagem e sua trajetória na moda.



A reinvenção da tatuagem na moda









Na São Paulo Fashion Week, que ocorreu entre os dias 18 e 23 de outubro, elas estavam por toda a parte: modelos, maquiadores, fotógrafos exibiam as suas. E, dentro da bienal, tinha até um estúdio para quem quisesse se tatuar ali, na hora. Veja na galeria.