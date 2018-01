A nova técnica de micropigmentação de sobrancelhas

As atrizes Fiorella Mattheis e Thaila Ayala são adeptas do procedimento, que é recomendado para quem tem a sobrancelha mais rala como a de Fiorella ou espessa como a de Thaila. Foto: Divulgação/Instagram

Como tudo relacionado à moda e à beleza, as sobrancelhas também seguem tendências. Elas já foram finas, grossas, arqueadas, retas. Agora, devem ter aparência natural e, quanto mais preenchidas, melhor - assim como as modelo Cara Delevingne, dona de sobrancelhas poderosas, espessas, escuras e ligeiramente bagunçadas. Como não é fácil conseguir esse efeito naturalmente, muitas famosas e it girls têm recorrido à micropigmentação da sobrancelha, técnica em que pelos finíssimos são desenhados na pele com uma máquina como a de tatuagem.

"A micropigmentação é uma microtatuagem", explica a esteticista Lu Rodrigues, fundadora da Lu Make Up e pioneira da técnica no Brasil, que tem entre suas clientes a apresentadora Ana Hickmann, a atriz Fiorella Mattheis e a it girls Lalá Rudge. "A técnica é baseada em três pontos: o estudo das linhas faciais, o aperfeiçoamento do desenho e a realização do procedimento apenas na primeira camada da pele."

Esqueça a maquiagem definitiva, famosa nos anos 90, que deixava o visual artificial e ainda mudava de cor com o tempo. A versão atual é mais moderna e menos invasiva, feita com um aparelho de baixa rotação - o que deixa o traço mais leve e fino - e com pigmentos específicos que se assemelham ao tom dos pelos reais.

Como o procedimento é pouco abrasivo, em 70% dos casos é necessário o retoque após a primeira sessão. "Marcamos um retorno depois de 30 a 45 dias para analisar como ficou o resultado e, se necessário, fazemos o retoque", diz Lu. O procedimento dura em média 2 horas e os preços variam entre R$ 770 a R$ 1.500, dependendo da complexidade do caso e da área em que a técnica será aplicada. Isso porque a micropigmentação pode ser feita ainda nos lábios, para aumentar e definir o contorno, e em outras partes do rosto e da cabeça para disfarçar cicatrizes, manchas, estrias e até a calvície.

A princípio, não há restrições quanto a quem pode utilizar a técnica. Certifique-se apenas da idoneidade do profissional e desconfie de preços muito abaixo do mercado. "Ao escolher uma clínica, verifique a seriedade da empresa e busque referências de pessoas que já a conheçam", recomenda Lu Rodrigues.