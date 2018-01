Nova campanha da Gucci será estrelada por 'alienígenas'

O alienígena Xeod é um dos personagens da nova campanha da Gucci Foto: instagram.com/gucci

Desde que assumiu a direção criativa da Gucci, em 2015, o estilista Alessandro Michele está renovando a imagem e trazendo um apelo mais jovem à marca.

Grande parte desse trabalho está nas campanhas, que agora conversam com as mídias sociais e com o público. Assim como na coleção pre-fall, a marca compartilhou no Instagram um vídeo das audições para as fotos de outono inverno 2017.

Neles, modelos pintados com tintas metalizadas e usando máscaras de alienígenas interpretam personagens que falam frases dignas de um filme de ficção científica. "Se estou certa, esse é um portal do tempo de Kivordian, que pode nos levar para outros tempos e dimensões. Ele poderia nos levar a qualquer lugar na história", diz uma das modelos.