A modernidade está em Estocolmo

Com um lifestyle bem peculiar, desfilam em Estocolmo, na Suécia, marcas predominantemente locais que mostram, além de roupas bacanas, a cultura e os costumes locais. As apresentações na cidade acontecem quatro vezes por ano e são coordenadas pelo conselho de moda sueco. A seguir, três marcas que estão na Stockholm Fashion Week e que você precisa conhecer.

Quando olhamos o schadule da Stockholm Fashion Week, não podemos deixar de comentar sobre a vanguardista CHEAP MONDAY, uma das marcas responsáveis por espalhar a cultura do denim sueco para o mundo. Seu sucesso explodiu em março de 2004, mas tudo começou em 2000, quando Orjan Anderson, que já havia trabalhado como um missionário da Lee na Suécia, resolveu com alguns sócios abrir sua própria marca. Com um design incrível e preços acessíveis (já que as peças não sofrem nenhuma lavagem diferenciada), a Cheap Monday é inovadora - tanto para os moldes suecos como para os internacionais.

O denim da Cheap Monday: preço bom e design de qualidade Foto: Divulgação

A linda VALERIE AFLALO (que começou na carreira fashion como modelo) criou sua marca em 2005, mas começou sua carreira como assistente do famoso Renato Nucci, onde se destacou pela habilidade de construir peças de estética relevante. Desde o nascimento, sua empresa tem tido um crescimento constante, e suas roupas têm como característica uma feminilidade moderna e elegância natural com muitos bordados e aplicações.

Looks da Valerie Aflalo: feminilidade cravejada de recortes, bodados e aplicações Foto: Divulgação

Com base nas necessidades reais femininas, a marca FILIPPA K se propõe a oferecer soluções de estilo para mulheres e homens que querem consumir moda, mas com visando o conforto. O design é extremamente clean e perfeito para fazer o mix em um guarda-roupa coordenado. É um básico com atitude e versatilidade em peças fáceis de usar. A qualidade vai além da expectativa e a marca faz sucesso principalmente no mercado Europeu.