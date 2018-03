A moda que vem do Norte

Em versão mais femme fatale e menos menininha, a renda aparece sexy e rock and roll Foto: Reprodução

Saindo um pouco do quadrilátero Paris, Milão, Londres, Nova York, podemos encontrar muita inspiração em semanas de moda menores, que têm menos glamour, mas contam com características inovadoras que podem se tornar tendências rapidamente no mundo fashion.

Foi na Dinamarca, durante a semana de moda de Copenhagen, que surgiram 3 movimentos importantes vindos do streetstyle que devem se consagrar como apostas certas para a próxima estação. É claro que não estamos falando de algo que nunca foi visto, mas de reinterpretações de um mesmo tema - na verdade, o que mais acontece hoje na moda.

1. Amarrações das formas mais variadas possíveis. A mais vista foi na altura da cintura, como se fosse um truque de styling, mas que em alguns casos já vêm na própria peça. Essa é uma tendência democrática, que pode ser usada por mulheres de vários estilos e cria um look cheio de personalidade.

Amarrações entram como truque de styling cool e autêntico Foto: Reprodução

2. A renda deixou de ser romântica para se tornar mais sensual, com muita transparência. A cor predominante é o preto fazendo o contraponto com peças brancas ou de tons crus, fortalecendo ainda mais o P&B que tem sido tão abordado nas últimas temporadas.

No preto, a renda deixa de ser romântica e passa a ser mais sexy Foto: Reprodução

3. O vermelho vibrante, quase um laranja forte, tomou conta das ruas se consagrando como item principal do look. Ele praticamente brilha sozinho, acompanhado de complementos discretos e quase sem nenhum atrativo – são as chamadas combinações funcionais.

O vermelho mais aceso atualiza o tom e brilha mesmo em produções simples Foto: Reprodução

Enfim, a moda globalizada pede uma visão mais ampla, por isso a importância das ruas com seus comportamentos e características próprias para sinalizar o caminho.