A moda que envolve uma semana de arte

Instalação do artista americano Nick Cave: arte e moda lado a lado Foto: Paula Martins

Quando fui convidada a visitar a Design Miami e Art Basel agora em novembro quase hesitei em ir pelo fato dos eventos não estarem relacionados a moda e estilo. Mas logo percebi que durante a semana de arte, com a cidade recebendo uma quantidade enorme de formadores de opinião, consultores, curadores e compradores, ter eventos com apelo fashion era quase inevitável. A verdade é que não parei um minuto e ainda assim ficou faltando coisas para serem vistas tanto na arte como na moda.

Dentro da Feira ART BASEL (um pavilhão enorme em Miami Beach) pude notar que vários artistas tem na moda um ponto de referência ou pelas cores, ou pelas formas, o que importa é estar conectado com esses dois mundos. O que mais me chamou atenção foi a instalação do performático artista americano Nick Cave que tinha literalmente combinações de roupas penduradas de formas inusitadas mostrando o poder de cada peça e deixando claro que você é o que você veste e sua imagem tem um peso muito importante na sociedade atual.

Na DESIGN MIAMI (uma importante feira de móveis), vários designers mostraram peças com referências dos anos 50 e 60 como a grande aposta para o mobiliário atual, tanto na forma como nos materiais usados. Na moda, essas décadas também têm sido revisitadas nas silhuetas, estampas e cores da mesma maneira que acontece no mobiliário. Tendências caminhando juntas em segmentos diferentes.

No famoso Design District (novo bairro de arte de Miami), aconteceu a exposição de móveis modulares datados de 1972 e criados por Pierre Paulin. Eles estavam à venda por iniciativa da poderosa Louis Vuitton, em um espaço acolhedor onde foram expostos desde os desenhos até as maquetes de cada móvel. Tudo muito inspirador.

Exposição de Pierre Paulin, com móveis modulares datados de 1972 Foto:

Nesse mesmo bairro onde ficam as melhores e mais famosas marcas de luxo, como Lanvin, Marni, Prada, Gucci e outras, aconteceram diversos eventos que trouxeram a arte para dentro das lojas de grife. Ali foi possível desfrutar o melhor de dois mundos.

No final da semana, eu já estava convencida da importância de estar em uma semana como essa. Vivi dias de grande aprendizado. As conexões entre moda, arte, comportamento e cultura fazem com que a roupa não represente apenas um simples adorno. A roupa ajuda a criar a nossa imagem e isso vai muito além da pura vaidade!