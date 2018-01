A moda que acontece fora das passarelas

Óculos escuros cheios de detalhes estão em alta Foto: Paula Martins

Em um evento como a SPFW, a moda acontece dentro e fora das passarelas. Existe uma preocupação - tanto dos profissionais que estão trabalhando quanto das pessoas que vão assistir aos desfiles - em mostrar looks modernos, autorais e, de preferência, criativos. São nessas ocasiões que conseguimos detectar algumas tendências imediatas e também percebemos o poder de influência do streetstyle no mundo fashion.

Nessa edição do evento, 3 acessórios chamaram muito a minha atenção. Primeiro, o chapéu, que foi visto em grande estilo (mesmo no nosso clima quente), e pode ser associado à imagem das blogueiras de moda que usam e abusam desse item. O interessante é que, simultaneamente, nas passarelas, alguns estilistas também investiram nesse acessório para o próximo inverno mostrando que as influências não ocorrem só de maneira hierárquica, mas sim também das ruas para os desfiles.

O segundo são os óculos escuros, que continumam sendo um grande diferencial emblemático no momento de formatar o visual. Eles podem, ou não , derrubar um look. Quanto mais detalhado e diferente, melhor - lema dos fashionistas de plantão. Esse é o acessório perfeito quando o objetivo é dramaticidade.

Por fim, depois de temporadas inteiras falando de maxi- colares, agora chegou a vez dos maxi-brincos. Essas mudanças repentinas acontecem, principalmente, no mercado brasileiro, onde as consumidoras são mais imediatistas e adoram uma novidade. A regra é usar os brincos grandes e combinar com acessórios menores, principalmente no pescoço. Os modelos são diversos e combinam com vários estilos. Pedraria, penas, coloridos, metalizados, enfim, o céu é o limite, e a escolha é sua!