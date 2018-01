A moda fora das passarelas

Street style nas ruas de Paris clicado por Paula Martins Foto: Paula Martins/Reprodução

Para entendermos o que acontece na moda atual, é preciso, observar como a sua evolução histórica durante os séculos. Antes era a aristocracia, os nobres, que comandavam as tendências e costumes de cada época. Foi no final dos século passado, meados dos anos 90’, que a “rua” se tornou fator determinante para definir o que estava e o que não estava fazendo parte do mundo fashion, mostrando o potencial das pessoas “comuns” em criar um visual interessante e inspirador.

Com isso, durante as semanas de moda que acontecem em NY, Londres, Milão e Paris, as melhores tendências, não saem só das passarelas, mas do street style que envolve os eventos. Nas ruas dessas metrópoles podemos observar como a “mulher real” traduz os looks para o seu dia- a- dia editando e acrescentando o que as grandes marcas apresentaram nas temporadas passadas ou até mesmo sinalizando novos caminhos daquela mesma tendência. Incrível né?

Eu sou uma observadora voraz dessas imagens de moda. Toda temporada me sinto inspirada em estar “in loco” não só na entrada dos desfiles, mas nas ruas de cada cidade, podendo entender seus hábitos e costumes quando o assunto é criar uma imagem forte e muito pessoal. Aliás quem sabe fazer essa tradução respeitando seu estilo e entendendo a suas próprias necessidades, na minha opinião, sabe tudo do mundo fashion.

Paris foi a escolhida dessa temporada. Caracterizada por ser a mais glamourosa do circuito, é nela, que podemos observar sofisticação, elegância e muitas vezes criatividade no visual dessas mulheres que se produzem especialmente para esses eventos e sabem que irão chamar atenção por isso. É nessa hora que as It girls e as blogueiras mais famosas também aparecem como ícones de moda para verem e serem vistas por fotógrafos, formadores de opinião e olheiros das marcas mais importantes que observam com cuidado cada look apresentado.

Seguem imagens clicadas através do meu olhar na última temporada parisiense. Veja, inspire - se e observe não só elas, mas o mundo a sua volta, ele pode ser muito inspirador!