A moda esportiva ganha as ruas

Usar só uma peça esportiva no look é uma dica. Prefira as de tons neutros. Foto: Reprodução Tommy Ton/Style.com

Esqueça a ideia de que short boxer, regata com decote nadador e tênis estão restritos apenas à academia e às pistas de corrida. Usar essas peças para sair, ir ao escritório ou até para dançar em uma festa agora está liberado. É claro que não dá para ir da musculação direto a um compromisso de trabalho, para se dar bem na moda esportiva é preciso seguir algumas regrinhas. Usar só uma peça esportiva no look é uma delas, preferir as de tons neutros, é outra. "O melhor caminho é brincar com estilos opostos, como, por exemplo, combinar um tênis com peças de alfaiataria desconstruída e de tom minimalista, o resultado é elegante", afirma a editora de moda Carolina Machado.

A mania de usar tênis de corrida no dia a dia virou febre entre os fashionistas e logo deu início a um movimento muito maior, que tem, inclusive, aquecido o mercado fitness. "A Track & Field sempre teve a preocupação com o design de moda em seu DNA, mas, sem dúvida, nos dois últimos anos crescemos muito. Lançamos uma linha nova por semana para atender a demanda", diz Fred Wagner, um dos sócios da marca. A medida é também uma maneira de se aproximar do modelo de vendas de grifes convencionais de moda e de reforçar sua identidade: "Queremos que o nosso público tenha roupas para usar fora da academia também. Estamos investindo muito em pesquisa de tendências, temos nos preocupado com estampas e shapes diferentes. Além de tecnologia de ponta, é claro", afirma Fred. Os tecidos tecnológicos, aliás, são bons aliados na hora de aderir o estilo. "Deixar que o material dê o toque esportivo à produção é um truque que funciona. No primeiro momento, uma jaqueta pode ser uma boa peça para se arriscar na proposta", afirma Carolina Machado.

Coleção da Adidas assinada por Jeremy Scott, da Moschino Foto: Divulgação Adidas

Já as maiores marcas esportivas do mundo têm visto a movimentação de outra maneira, como uma forma de se aproximar de grandes nomes da moda. "Essa nova posição do produto esportivo trouxe a oportunidade de aprimoramento do conceito fashion", diz Adriana Teixeira, relações públicas da Adidas. A marca têm investido nas parcerias para se aproximar do público mais fashion, tanto que Stella McCartney tem linha fixa em parceria com a grife. "Esse foi um jeito de trazer o toque fashion aos produtos de performance. Agora temos investido em peças esportivas, mas com um estilo mais casual", diz Adriana.

A carioca Farm foi uma das escolhidas para o trabalho de colaboração da Adidas, assim como Jeremy Scott, diretor de criação da Moschino, que lançou uma coleção cheia de tênis irreverentes para a marca, com asas e ursos de pelúcia nos cadarços. "Essas parcerias dão um retorno positivo para a marca, que vai além do aumento das vendas. Os consumidores têm se tornado mais fieis e esperam ansiosamente por novidades que ainda estão por vir", diz a relações públicas. A próxima aposta da Adidas é o cantor Pharrell Williams, que desenhou uma coleção que está causando alvoroço nas redes socais, mas ainda sem data para ser lançada. A Nike é outra gigante que tem bebido da mesma fonte. Entre seus recentes investimentos está a coleção de tênis assinada por Riccardo Tisci, da Givenchy.

Tênis que serão lançados com a assinatura do cantor Pharrel Williams Foto: Divulgação Adidas

Entre tantas opções e possibilidades é preciso cuidado para definir o que fica restrito à prática de esportes e o que pode ser incorporado ao dia a dia sem problemas. "As peças justas não devem ser usadas fora da academia, o visual não pode ser vulgar", afirma Carolina Machado. A outra dica é brincar com os estilos. Uma saia midi bem feminina combinada com t-shirt esportiva forma um look inesperado e chique. "Ter pelo menos uma peça sofisticada, como um blazer, uma saia de couro ou uma calça de alfaiataria, é fundamental para a mistura dar certo. Os maxi acessórios finalizam o visual com personalidade", completa. Ficou com vontade de usar a tendência na balada? Suba no salto e aposte num look todo preto, com mix de texturas e bijoux poderosas.