"A moda é isso, é bem difícil mudar", diz Isabeli Fontana sobre as modelos muito magras

Isabeli Fontana na passarela da Água de Coco por Liana Thomaz na edição verão 2016 da SPFW Foto: Andre Penner/Ap

Isabeli Fontana foi o grande nome na passarela da marca Água de Coco por Liana Thomaz, nesta terça-feira, 14, na SPFW. A modelo abriu o desfile usando um bíquini e encerrou com um maiô sob muitos aplausos. Desfilar em trajes pequenos não é novidade para ela, que também é uma das 'angels' da grife de roupa íntima Victoria's Secret. Após a apresentação, o 'Moda e Beleza Estadão' conversou com Isabeli e um dos assuntos foi o padrão de beleza da moda.

O que você pensa a respeito da lei aprovada recentemente na França para barrar modelos excessivamente magras nas passarelas?

É uma lei que não vai vigorar, porque inclusive vem de lá essa questão de que quanto mais magra melhor. A moda é isso vamos fazer o quê? É bem difícil mudar.

Como você se prepara para um desfile de biquíni?

Nesse último mês, como também vou fotografar para a campanha da Água de Coco, estou pegando forte na academia, estou correndo bastante, fazendo um pouquinho de musculação. É sempre bom para levantar as coisas, deixar em dia.

Por que você escolheu fazer apenas um desfile nesta temporada da SPFW?

Menos é mais! Eu escolho uma marca e faço com exclusividade. É assim que eu trabalho.

Desfilar está entre as suas atividades preferidas na vida de modelo?

Sim, porque eu crio um personagem e eu gosto sempre de me identificar com o cliente. Eu sempre procuro saber o que o cliente espera de mim.

O que você achou das roupas e da maquiagem do desfile da Água de Coco por Liana Thomaz?

Uma coisa clássica para uma mulher muito experiente com confiança própria. Foi tudo glamouroso, mas um glamour mais contemporâneo que a mulher pode se sentir mais a vontade no dia a dia e usando uma roupa mais elegante. Eu, por exemplo, estou usando um maiô com uma saia e é um look interessante.