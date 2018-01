A Moda e a Cidade: Vanessa Rozan

A maquiadora Vanessa Rozan é dona do Liceu de Maquiagem Foto: Marcela Brandt

Na escondida e charmosa Rua Tinhorão, em Higienópolis, ao lado da Vila Boim, fica um dos salões de beleza mais peculiares da cidade. Em meio a uma decoração vintage e cheia de bossa, Vanessa Rozan comanda o Liceu de Maquiagem. Dotada de uma elegância casual chique, ela mescla referências para compor um high-low, tanto na beleza, na moda e em seu estilo de vida. Além do salão, onde dá cursos de auto maquiagem, maquiagem profissional e recebe uma clientela estrelada, ela é apresentadora de um quadro de beleza no Esquadrão da Moda, no SBT, e mãe da pequena Pina, de 2 anos. Conhecedora dos melhores lugares para comprar maquiagens e afins, amiga de estilistas badalados e amante de pastel de feira, ela compartilha seus achados que vão de Higienópolis ao centro, passando pela Liberdade e pelos Jardins.

O Liceu de Maquiagem está instalado há pouco tempo neste bairro, quais as coisas boas daqui?

Higienópolis é um lugar bem especifico. Tem uma cultura judaica forte, que eu percebo ser quase como uma família enorme bem fechada. Todos se conhecem e sabem da vida de todo mundo. Acho muito interessante essa atmosfera de cidade do interior em São Paulo. Gosto muito da Praça Buenos Aires, onde sempre passeio com minha filha antes, então tem esse link emocional. E gosto de estar entre a Santa Cecília e a Consolação. Me sinto mais à vontade estando perto do centro, por que faço tudo a pé e gosto do que é meio decadente, porque sempre vejo isso como beleza, cheia de cheiro nostálgico. Também curto os prédios do Artacho Jurado, essa identidade modernista dos anos 50, que é uma referência que tento trazer um pouco para cá. O fato de o Liceu estar aqui e ter uma estrutura ao redor de restaurantes e serviços é muito bom também, para as clientes e para nós que trabalhamos aqui.

O que você acha do estilo das pessoas daqui?

Tem de tudo, né? Os estudantes da FAAP, por exemplo, acho muito engraçado, porque dá para descobrir qual curso eles fazem só pelo estilo. Esse aqui é Cinema, essas são de Moda, esses de Direito, Administração... Cada um tem um dress code bem específico. Tem as judias, que também tem uma vestimenta muito específica, sempre olho as perucas e as que não usam perucas. Tem uns velhinhos excêntricos também, que sempre estão pelo Shopping Pátio Higienópolis ou no Pão de Açúcar, acho que eles pintam o bairro de outra cor.

Quais as melhores lojas de roupa pela região?

Na Rua Oscar Freire gosto muito das coisas da Huis Clos, que compro há anos, pois trabalhei muito com a Clô Orozco, e as da Têca, da Helô Rocha, que tem um ar folk que adoro. Outra que gosto muito é a nova loja da Carol Glidden Gannon, no Largo do Arouche, que é um lugar lindo e que tem roupas ótimas. Mas compro bastante online, as coisas da Nuage, que infelizmente não tem loja física.

E sapatos?

Gosto muito dos da Sep.tis, feitos pela Dany Curi, que fica ali no mesmo espaço da Galeria Vermelho. Eles são ótimos para usar todo dia e estar sempre bem vestida, com uns saltinhos médios e umas plataformas que resolvem bem a vida de quem anda bastante.

E acessórios?

Tenho usado e comprado cada vez menos, essa é a verdade. Ando com coisas menores, duas pulseiras e um relógio, como hoje, por exemplo. Mas se eu pudesse teria tudo do Jack Vartanian e do Ara Vartanian. Gosto muito do que cada um faz.

E qual o melhor lugar para comprar maquiagem?

Resolvo praticamente tudo na Liberdade. Um pouco mais para frente da Ikesaki, na rua Galvão Bueno, fica a Audrey Makeup, que trabalha com pincéis importados a preços acessíveis e de marcas boas. Tem também colas de cílios, que precisamos sempre comprar. E quando falamos de produtos, sempre achamos que a escola tem que ser livre, com todas as marcas para os alunos conhecerem. Então temos até das que vendem porta a porta às específicas para profissionais.

Você indica algum lugar especial para levar crianças?

Tem o Mamusca, na Rua Joaquim Antunes, em Pinheiros. Por fora, é uma casa de concreto, super industrial, e quando você entra é tudo fofo e lindo. É meio triste dizer isso, mas em São Paulo você tem que levar criança para brincar dentro de um espaço, a realidade é essa. Só que lá tem uma casinha de madeira gigante, pufes para as crianças se jogarem, lugar para os pais sentarem, uma parte de areia com árvore. E eles fazem workshops de construções de coisas com pais e filhos, e tem também um suporte para gestantes e novas mães. Um lugar incrível. Fora isso, vou com minha filha a lugares que não são para crianças, como a Pinacoteca e o MAC, e outras exposições.

E loja de decoração?

Na frente da Praça Buenos Aires tem uma loja que chama Mo.d, na rua Alagoas, e como venho a pé da minha casa, sempre passo lá. Eles têm umas coisas diferentes, que você não acha em qualquer lugar.