A moda dos pingentes personalizados

A proposta da joia é que cada pingente tenha um significado especial Foto: Divulgação

Momentos especiais são celebrados com joias. Pelo menos é o que diz a tradição - o anel de noivado, a aliança, a pulseira de ouro com o nome do bebê, o pingente com a criança para a mamãe. Mas, nos dias de hoje, elas não marcam apenas fatos importantes relacionados à família. Podem também eternizar uma viagem internacional, a formatura, o primeiro apartamento, uma amizade, um hobby. Pelo menos é esse o conceito pensado pela Pandora, empresa dinamarquesa que trouxe ao Brasil a moda dos "charms" - pingentes temáticos de prata criados para ser usados em pulseiras ou colares.

No Brasil, a Pandora e a nacional Vivara são as duas principais marcas a venderem acessórios com essa proposta. No entanto, as peças do tipo já se popularizaram, ganharam cópias na indústria de bijuterias e podem ser encontradas inclusive na rua 25 de Março, em São Paulo. Um ‘charm’ de prata e murano da Pandora é vendido por R$ 73,50; um berloque de prata em formato de coroa da Vivara custa R$ 70; enquanto uma pulseira já preenchida com vários pingentes sai a partir de R$ 20 no comércio popular.

O bracelete clássico da Pandora começou a ser desenvolvido em 1999 e foi lançado em fevereiro de 2000 com uma coleção de 14 pingentes, dos quais dez ainda fazem parte do catálogo. Entre os sucessos de venda da empresa no mundo, estão o anjo produzido em ouro ou prata (2,5 milhões de peças já foram comercializadas), o coração e a casinha. A popularização da modinha rendeu à joalheria um plano ambicioso de expansão no Brasil - a companhia pretende fechar o ano com 70 lojas no País (atualmente há 53). "O consumidor está muito aberto à ideia de criar e combinar a própria joia, como um Lego para adultos", afirma Rachel Maia, diretora geral da Pandora no Brasil.

Segundo a executiva, a instabilidade econômica desacelerou o crescimento da marca por aqui, mas os resultados continuam positivos. “Essa crise assola a economia como um todo, mas as pessoas não deixam de ter emoção e a joia é algo que acalenta as mulheres", acredita. "Estamos mais comedidos, mas ainda continuamos crescendo.” Além do cenário macroeconômico, a empresa precisa se preocupar ainda com a concorrência cada vez mais acirrada.

Com um investimento agressivo em campanhas estreladas por atrizes do momento, a Vivara lançou há três anos a coleção ‘Life’ composta por berloques, pulseiras e colares. As globais Bruna Marquezine e Ísis Valverde e a apresentadora Sabrina Sato já foram garotas-propaganda da linha e a campanha mais recente é com Sophie Charlotte, que interpreta um dos personagens centrais da novela 'Babilônia'. Apesar do sucesso comercial, vale a dica de moda: use os pingentes com moderação. Afinal, ninguém quer sair com o pulso ou o pescoço pesados de tantos berloques.