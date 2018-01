A moda dos personal shoppers

Ucha Meirelles e a cliente Maria Helena - o serviço de personal shopper ajuda na hora das compras Foto: Rafael Arbex / ESTADAO

A menos de uma semana para o Natal a busca por presentes se intensifica. Pensando em facilitar na hora da escolha (e estimular as vendas, lógico) alguns shoppings de São Paulo oferecem gratuitamente o serviço de Personal Shopper, em que um profissional especializado e treinado para auxiliar nas mais distintas compras (de produtos para casa a peças de roupa) acompanha e orienta clientes. A proposta é comum em centros de luxo internacionais como o Le Bon Marché, em Paris, e no Brasil parece estar virando moda.

O Shopping Cidade Jardim, por exemplo, foi o primeiro a oferecer esse serviço na cidade, desde que foi inaugurado, em outubro de 2008. Duas profissionais, Ucha Meirelles e Katia Fridrich - cuja formação é em consultoria de moda, estilo, tendências e imagem-, revezam-se no atendimento personalizado aos clientes e conhecem todo o mix de lojas e marcas que o estabelecimento oferece.

O Estadão acompanhou uma tarde de trabalho de Ucha Meirelles, que há quatro anos atua como personal shopper no Cidade Jardim. Tudo começa com um bate-papo. A consultora faz uma espécie de entrevista com a cliente, a fim de conhecer seu perfil, suas preferências e necessidades e, por conseqüência, o que desejaria comprar ali. A cliente da vez era Maria Helena Corapi, 62, e freqüenta o shopping sempre que vem ao Brasil. Ela estava em busca de um look verão, mais casual, como presente de aniversário para sua filha. “Tenho dificuldade de comprar peças de verão na Europa, por isso, sempre que estou aqui aproveito para ir ao shopping”, comenta Maria Helena. “A Ucha - que já me conhece há dez anos, sabe meus gostos e modelagens- me auxilia e facilita tudo.”

Depois de traçar o perfil da compradora e suas necessidades, o personal shopper relaciona suas sugestões e apresenta à cliente, que pode decidir ou não pela compra. “Em época de Natal recebo muitas listas, então faço uma pré-seleção, de acordo com o orçamento que a cliente disponibiliza e depois apresento a ela as escolhas; mas alguns costumam buscar o serviço do personal shopper apenas para conhecer as novas coleções das marcas, entender o que é tendência, etc”, exemplifica Ucha.

No shopping JK Iguatemi é a consultora de moda Chris Francini quem dá as dicas Foto: Divulgação

O serviço é oferecido também pelos shoppings Villa Lobos, em que a consultora de imagem Claudia Mattos auxilia os clientes durante as compras, pelo Iguatemi e JK Iguatemi, onde a Chris Francini, estilista e consultora de estilo, é quem dá as dicas. Em todos os locais, o serviço é uma cortesia e precisa ser agendado com antecedência.

AGENDAMENTO DE PERSONAL SHOPPER:

Cidade Jardim: 11 3552-3557

Villa Lobos: 3024-3738 / 3024-3705) ou villa.atende@brmallsadm.com.br

Iguatemi: 11 3048-7305 / 11 3048-7306 ou personalshopper@iguatemi.com.br

JK Iguatemi:113152-6810/ 11 3152-6809 ou conciergejkiguatemi@iguatemi.com.br