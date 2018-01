À moda de Tulipa Ruiz

Tulipa Ruiz posa ao lado de Heloisa Aidar, sua empresária Foto: Marcos Paulo

Houve um tempo em que cantar e desenhar eram um hobby para Tulipa Ruiz. Algo para se fazer nas horas vagas. "Nunca achei que fosse ganhar dinheiro com isso", revela. Hoje, além de encantar fãs com sua voz forte, mas delicada, Tulipa é conhecida por seus desenhos. Desde criança ela treina seus traços pensando em capas de discos. O tempo passou e hoje essas ilustrações deram origem as capas de seus dois CDs e vinis: "Efêmera" e "Tudo Tanto", e do mais recente compacto, "Tulipa Remixes".

Agora, ao lado de Heloisa Aidar, sua empresária, Tulipa abre a grife Brocal (www.brocal.com.br), loja virtual de roupas e produtos que entra no ar nesta terça-feira, 9. "A ideia da loja surgiu da vontade em confeccionar uma roupa legal, de qualidade, para que os desenhos da Tulipa pudessem ser concretizados", conta Heloisa ao Estado.

Depois de um período de estudos, a Brocal chega ao mercado com peças masculinas e femininas: camisetas, regatas, moletons, vestidos, além de uma coleção infantil prevista para outubro. Para Heloisa, o público-alvo da Brocal será o mesmo que acompanha a carreira daTulipa, muito diverso, eclético e que compreende todas as faixas etárias.

Para essa primeira coleção, Tulipa nos revelou que há peças estampadas com desenhos inspirados em canções de Ataulfo Alves. "Som e imagem para mim andam juntos." diz. Leia a entrevista com Tulipa Ruiz:

Como nasceu a ideia de criar a loja? As peças já eram vendidas durante os seus shows?

Não ficava satisfeita com os modelos de camisetas que nós vendíamos nos shows porque não conseguia mandar fazer, precisava comprar pronta. Comprava a camiseta lisa e estampava, mas ficava insatisfeita com a qualidade e modelo. Agora vamos estudar a modelagem e ver que tipo de roupa a gente quer. Nosso foco é fazer algo que fique bem em qualquer tipo de corpo. As brasileiras têm curva e é cada vez mais difícil achar roupa para elas. Como que as pessoas não fazem roupa pensando nisso?

E como foi a ideia do nome?

Tenho uma música chamada Brocal Dourado. Gosto muito dessa palavra, acho que é ao mesmo tempo rococó, kitsch, simples e sofisticada. Brocal tem brilho, é uma palavra que eu gosto de falar e eu imagino que seja gostosa de vestir também.

"Nosso foco é fazer algo que fique bem em qualquer tipo de corpo", diz Tulipa Foto: Marcos Paulo

Há chances de uma loja física?

Sim, mas por enquanto ainda é um sonho.

Qual seu processo de criação dos desenhos?

Varia muito. Às vezes é um exercício, às vezes eu já tenho um tema. Gosto muito de colocar título e de dar uma história para cada um. Comecei a desenhar vendo capa de disco, então som e imagem para mim andam juntos. Nessa primeira coleção tem duas estampas que são desenhos inspirados na música do Ataulfo Alves. Uma chama "Nem que chova canivete" e a outra é "Perdão foi feito pra gente pedir". Então essa linha tem muita coisa musical e a próxima provavelmente terá também.

Você sente necessidade de explicar seus desenhos?

Meus desenhos não têm rosto justamente para pessoa colocar o rosto que ela quiser. Gosto de colocar um caminho, aí a imaginação da pessoa segue a viagem. Para essa minha última capa, tenho uma super explicação pra ela, mas achei legal não explicar e deixar cada um atribuir ao desenho o sentido que quiser. Isso faz até com que a pessoa fique coautora da obra.

Em algum momento você sentiu que teve que optar entre desenhar e cantar?

Não. Cantar e desenhar eram coisas que eu fazia nas horas vagas. Nunca achei que fosse ganhar dinheiro com isso. Hoje, as duas coisas viraram meu ofício principal.

Se a Brocal fosse uma pessoa, como ela seria? Urbana? Descolada?

Já conheço várias pessoas que são 'Brocal'. São pessoas coloridas, que estão tranquilas com o jeito que elas se vestem e que se sentem bem com a vida. As roupas ficam incríveis com salto, bota, com um terninho e um brinco bonito ou de calça jeans. Espero inspirar as pessoas com todas as coisas que me inspiram também. Brocal, para mim, é um estado de espírito.