À moda de Pharrell Williams

Bermuda no trabalho pode? E na festa? Para o americano Pharrell Williams, cantor da música-chiclete Happy, ambas as respostas são sim. No último domingo, 8, ele cruzou o tapete vermelho do Grammy com um look que adora: paletó, camisa branca e... bermuda de alfaiataria! O conjunto, parte da coleção do artista para a Adidas, ainda mudava de cor e transitava entre o cinza e o branco conforme batiam os flashes.

Mas e quem não é astro pop? Pode lançar mão da peça para ir ao trabalho e até a festas e eventos? Bem, depende da bermuda, dos complementos, da ocasião. Como ensina a seguir o tarimbado stylist Fabio Paiva, especialista em moda masculina, que assina editoriais para as principais publicações do País.

Bermuda no trabalho? Só se o uso for abertamente liberado na empresa

"Certas profissões são mais flexíveis quanto ao dress code", diz Fabio. "Mas, acima de qualquer tendência, se sua empresa tiver um manual de como se vestir adequadamente, é importante respeitá-lo. Consulte as regras, pergunte e, se a bermuda estiver liberada, arrisque, Se não estiver, nem em sonho!

Esqueça os modelos esportivos

Seu trabalho permite o uso da peça? Ótimo! Porém, isso não significa que qualquer uma serve. "Para ambientes descontraídos e nem por isso menos sérios, como agencias de criação, as bermudas de alfaiataria são bem vindas. Dê preferência às de sarja ou de algodão mais encorpados, que amassam menos", afirma o stylist. A dica vale também para ir de bermuda a festas entre amigos e almoços de família.

Deixe de lado também as estampas

"Comprimento na altura dos joelhos e cores sóbrias e clássicas, como preto e cinza, são certeiras. Mas, se o ambiente permitir ousadia, pode variar um pouco nas cores. Evite estampas florais e tropicais, que remetem muito às férias."

Escolha os complementos adequados

"Como a bermuda já tem um ar descontraído, prefira usá-la com uma camisa com as mangas dobradas", ensina Fábio. "Nos pés, opte por um brogue - modelo que lembra um oxford mais pesado e dá personalidade ao visual." Para quem prefere não arriscar, a sugestão é usar mocassins e drivers shoes, aqueles sapatos com pinos de borracha embaixo.