A moda das vloggers

A vloggeira Raiza Costa com seu estilo vintage retrô, que hoje tem um programa no canal GNT Foto: Divulgação

Confeitaria, maquiagem, moda, política, questões existenciais… A gama de assuntos abordadas pelas vloggers mais famosas do YouTube é tão extensa quanto seus números de seguidores. Só a carioca Bianca Andrade, por exemplo, tem 1,7 milhão de inscritos no canal que mantém no YouTube, o Boca Rosa, em que dá dicas de moda e beleza para meninas vaidosas que não podem gastar muito. Com um estilo que define como ‘esportivo sexy’ e makes impecáveis, ela criou na web uma personagem comunicativa, adorada por meninas de todo o País.

Roupas marcantes e cheias de personalidade são um dos trunfos das vloggers brasileiras para se destacarem na internet. E também fora dela. Dona do canal de gastronomia Dulce Delight Brasil, Raiza Costa estreou recentemente na grade do canal pago GNT um programa diário dedicado aos truques da confeitaria francesa. A atração tem uma edição bem sacada e uma direção de arte impecável, meio retrô, que se estende ao figurino da apresentadora.

O visual pin-up moderno adotado por Raiza é composto por peças garimpadas em brechós e lojinhas de Nova York, onde mora. Ou então por presentes inusitados, como o cinto da foto que abre esta reportagem, encontrado no lixo por uma amiga da vlogger que achou o acessório a cara dela. Mais único, impossível. Veja mais sobre a moda de Raiza e de outras vlogger brasileiras famosas abaixo.

Raíza Costa

Canal: Dulce Deligth Brasil

186 mil inscritos no canal

Foto: Divulgação

Raiza Costa tem apenas 28 anos e é chef de cozinha desde 2010. Dona de um visual pin-up moderninho, definido pela própria como ‘vintage tropicalista’, ela esbanja simpatia e tem um olhar estético apurado. Tanto que seu canal no YouTube, o 'Dulce Delight', virou um programa diário no canal pago GNT, que vai ao ar de segunda a sexta, às 19h.

Qual o seu estilo?

Acho que vintage tropicalista é uma boa definição! Gosto muito de me inspirar nos anos 50 para me vestir e sempre aposto em cores vibrantes, que tenham muita ousadia.

Como escolhe seus looks?

Para mim, as roupas têm que contar história. Meu cinto de flamingos, por exemplo, uma amiga minha viu no lixo e pegou porque achou a minha cara! E hoje ele é um dos meus acessórios preferidos. Acho que a roupa, acima de tudo, tem que mostrar quem você é.

Onde compra seus looks?

Geralmente compro em brechós e ganho muita coisa de amigos. Uso muitas peças que herdei dos meus pais também, como camisetas surradas de banda.

Qual maquiagem é sua marca-registrada?

Meu melhor aliado é o olho gatinho, que uso desde novinha.

Ser vlogger é...

Ser uma formadora de opinião. Por isso, sempre tomo o maior cuidado com o que falo, pois sei que pode influenciar o público de alguma maneira. O que mais me preocupa é não incentivar o consumo excessivo, já que vejo muita gente com essa mentalidade. No final das contas, o mundo não precisa mais disso.

Bianca Andrade

Canal: Boca Rosa

1 milhão e 700 mil inscritos

Foto: Reprodução/ Instagram

A carioca Bianca Andrade mantém o canal Boca Rosa no Youtube há cinco anos. Espontânea e engraçada, começou a gravar vídeos para mostrar para as meninas que era possível se maquiar e ficar linda gastando pouco. Em pouco tempo, ficou famosa na internet, participou de programas de TV e conquistou milhares de seguidores. Ela jamais aparece nos vídeos sem estar com os cabelos ruivos impecavelmente penteados, a maquiagem carregada e as unhas pintadas com cores chamativas. No quesito roupas, gosta de looks sexy e muitos acessórios.

Qual o seu estilo?

O que mais me encanta é o romântico é o ‘esportivo sexy’, como o da Anitta. Amo!

Como escolhe seus looks para os vídeos?

Como sou apaixonada por maquiagem, muitas vezes primeiro escolho primeiro o batom e a sombra, para depois compor um look que combine.

Onde compra suas roupas?

Amo fast fashion. Encontro peças baratas, modernas e de vários estilos em um lugar só. Fico horas montando looks toda vez que entro em uma loja dessas.

Qual seu make preferido?

Sempre amei olhos coloridos e, principalmente, o batom rosa. Mas agora que estou ruiva, ando apaixonada por maquiagens com cara de rica, uma maquiagemmenos é mais, bem natural.

Ser vlogger é...

Ter aquela paixão em se relacionar com seu público, que faz você acordar com inspiração e cheia de ideias novas. Ser vlogger é se dedicar a trazer conteúdos que façam a diferença na vida de quem segue seu canal. É como ser um amigo virtual que seu público procura!

Danielle Noce

Canal: Dani Noce

735 mil inscritos no canal

Foto: Reprodução/ Instagram

A brasiliense Danielle Noce é uma mulher empreendedora. Aos 31 anos, dirige a própria produtora de conteúdo, já lançou um livro e comanda um canal de culinária supervisitado. A youtuber é estilista por formação e estudou confeitaria na Lenôtre, uma das escolas mais conceituadas da área, na França. Seus looks nos vídeos têm um quê retrô e misturam romantismo e atitude rock’n’roll.

Qual o seu estilo?

Princesa roqueira. É uma variação do estilo lady like, com um pouco de rock e modernidade. Além disso, sempre tento adicionar elementos divertidos.

Como escolhe seus looks?

Valorizo sempre o shape da peça e a forma da roupa. Ela tem que cair bem e valorizar o meu corpo. A ocasião também define muito o que vou vestir.

Quais suas grifes preferidos?

Aposto muito em estilistas brasileiros. E acho que toda blogueira e vloggeira tem que divulgar cada vez mais a moda do seu próprio país, pois tem muita gente talentosa por aqui. Entre meus preferidos estão Vitor Zerbinato, Emannuelle Junqueira, Pat Bo, Mabel Magalhães e Juliana Jabour. Para peças básicas, como calça jeans e camiseta, gosto de esperar para viajar e comprar na Urban Outfiters.

Gosta de maquiagem?

Bem leve, quase imperceptível. A única coisa que me define é um delineado levemente gatinho, que é uma marca registrada. Ultimamente estou curtindo muito usar batom vermelho também.

Ser vlogger é...

Trabalhar muito. Qualquer coisa que você vê é um post novo, um vídeo novo, um post no Instagram. E principalmente é ser curioso, estar sempre buscando coisas novas. Se tem uma frase que resume um vlogger é: minha vida é um post.

Mariana Delveccio

Canal: Pense Geek

477 mil inscritos no canal

Foto: Andrey Lourenço

Conhecida como Satty, a estudante de direito de 21 anos inaugurou o canal Pense Geek em 2012, com o intuito de falar sobre games e o universo do cosplay. Nos vídeos, aparece com looks básicos, mas mostra fotos de suas produções mais elaboradas quando participa de eventos.

Qual o seu estilo?

O mais eclético possível e varia 100% de acordo com meu humor e disposição. Afinal, quem acorda todo dia com paciência para se produzir toda?

Como escolhe seus looks?

Em casa eu fico bem à vontade e coloco o conforto em primeiro lugar. Já fora de casa gosto de ousar mais e vestir coisas que não usaria normalmente. Minhas preferidas são as que marcam a cintura. Busco referências de looks no WeHeartIt e no Tumblr.

Onde compra roupas?

Internet, sem dúvidas, é o local número 1! A variedade é infinita e é muito mais fácil do que ir caçar peças legais em lojas. Adoro as marcas Cavalera e Khelf.

Ser vlogger é...

Uma profissão com seus altos e baixos como todas as outras!

Sandra Landeiro

Canal: Sangerine

245 mil inscritos no canal

Foto: Reprodução/ Instagram

Natural de Niterói, Sandra Landeiro fala sobre quase tudo no canal que mantém no YouTube desde 2006. Covers de músicas e comentários sobre seu dia-a-dia estão entre os principais assuntos abordados por ela. Quando se trata de moda e beleza, Sandra aposta no básico. Pudera! Com olhos levemente puxados e longos cabelos pretos, a vlogger de 28 anos é naturalmente bela. Além de muito simpática.

Qual o seu estilo?

Sou bem básica. Gosto de roupas confortáveis, como short jeans, camiseta larguinha e tênis All Star. Só invisto no look mesmo quando tenho um evento especial.

Como escolhe seus looks?

De acordo com meu humor e clima. Não sou do tipo que calcula muito o que vai usar, na verdade. Prefiro as cores neutras, mas no verão arrisco usar vestidinhos leves e coloridos.

Onde compra roupas?

Amo a Hering: a qualidade, a variedade e o preço são ótimos! Outra loja de que gosto é a “Dress To”. Quando estou passeando até evito entrar lá, pois sei que vou encontrar alguma coisa e querer comprar.

Gosta de maquiagem?

Nos olhos sempre uso uma cor neutra, como uma sombra marrom opaca, para dar profundidade. Preparo minha pele com base, corretivo, pó bronzeador e finalizo com máscara para cílios. É minha maquiagem favorita pro dia-a-dia.

Ser vlogger é...

Ter a oportunidade de compartilhar com o mundo o que você gosta, dar sua opinião, e, de quebra, fazer vários amigos.