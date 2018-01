A melhor idade para se casar se você não quiser divorciar

Algumas pessoas que esperam muito tempo para se casar simplesmente podem não ser do tipo que considera casamento importante Foto: Rick Rycroft/ AP

A crença popular é de que quanto mais velho você se casar menores são suas chances de um divórcio. Mas uma nova e interessante análise de dados familiares realizada por Nicholas H. Wolfinger, sociólogo da Universidade de Utah, indica que, depois de um certo ponto, o risco de divórcio aumenta novamente à medida que a pessoa envelhece.

Eis o que o mapa mostra:

Como podemos ver, o risco de divórcio diminui drasticamente entre a adolescência e próximo dos 30 anos, mas num determinado ponto dos 30 ele surge novamente. Como explica o sociólogo: "aqueles que se casam depois dos 30 anos têm mais probabilidade de se divorciar do que os que se casam com mais de 20 anos, quase chegando aos 30". O mapa foi feito com base em análises estatísticas de dados do National Survey of Family Growth, pesquisa nacional realizada pelo CDC (Centers for Disease Control and Prevention's).

Um risco maior de divórcio de casais mais jovens faz algum sentido - na adolescência e em torno dos 20 anos você ainda está tentando descobrir o que é e o que deseja da vida. A pessoa perfeita quando você tinha 19 anos poderá ser muito menos adequada quanto estiver com 30.

Mas e quanto aos casais mais velhos? Digamos que você espera até os 40 anos para se casar - não deveria então já ter uma boa ideia do que deseja nesta idade, o que diminuiria o risco de um divórcio? Wolfinger acha que neste caso existe um viés de seleção. Algumas pessoas que esperam muito tempo para se casar simplesmente podem não ser do tipo que considera casamento importante, por exemplo.

É importante lembrar que estamos falando de risco estatístico. Se você aguardar os 40 para se casar, sua relação não está de modo nenhum condenada. E deixar para ainda mais tarde é uma decisão muito mais sensata do que casar-se muito cedo. Examinando os dados sobre divórcios, o sociólogo concluiu que pessoas que se casaram aos 35 anos ou mais tarde têm 19% de risco de um divórcio, em comparação com uma possibilidade de 20% no caso de indivíduos com idade entre 20 e 24 anos, e 32% em se tratado daqueles que se casaram em torno dos 20 anos.

Outro aspecto importante a notar é que as taxas de divórcio no geral ainda registram um declínio em relação ao seu pico nos anos 1980.

Mas para o sociólogo o importante é que "sabemos sem sombra de dúvida que as pessoas que se casam por volta dos 30 anos hoje têm uma possibilidade maior de divorciar do que as que se casaram com idade em torno dos 20. Esta é uma nova circunstância. "E será necessária mais pesquisa para entender o que isto significa para os dados estatísticos sobre o casamento no futuro".

Tradução de Terezinha Martino