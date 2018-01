"A maioria das modelos, 90%, não faz book rosa"

Uma das grandes revelações da televisão neste ano, Camila Queiroz chamou atenção do público e da crítica ao interpretar a modelo 'Angel' na novela global 'Verdades Secretas'. A aceitação da jovem de 22 anos foi tão grande que ela já está escalada para a próxima trama de Walcyr Carrasco na Globo, 'Candinho', em que viverá uma garota romântica do interior. Apesar do sucesso como atriz, nesta semana Camila está revivendo os tempos de modelo: ela é o principal nome entre as modelos do Minas Trend. Na terça, 6, Camila abriu e encerrou o desfile da marca de festa Fabiana Milazzo com um minivestido bordado. Na quarta, 7, a atriz-modelo causou alvoroço nos corredores da feira de negócios do evento, que ocorre em Belo Horizonte, ao marcar presença no estande da marca LN Deluxe. Em entrevista ao 'Estadão', Camila falou sobre a carreira, a repercussão de 'Verdades Secretas' e sua relação com a moda; leia abaixo.

Camila Queiroz desfila para Fabiana Milazzo no Minas Trend Foto: Divulgação

Após o sucesso como atriz, como fica a carreira na moda? Você pensa em deixar de ser modelo?

Não. Ontem, eu estava desfilando mais como modelo do que como atriz. É muito bom poder conciliar as duas carreiras, por mais diferentes que elas sejam. Acho que estou conseguindo manter ambas bem.

Como foi a experiência de interpretar uma modelo? A novela mudou de alguma maneira a visão que você tinha da moda?

Esse trabalhou não mudou nem complementou a minha visão da moda, porque eu conheço muito mais da moda do que a gente mostrou na TV. A novela retratou uma parcela pequena do que é a moda e a gente mostrou uma história, entre aspas, negativa de uma menina que aceitou fazer programa, que aceitou fazer book rosa. A maioria das modelos, 90%, não faz. Esse 90% as pessoas não conheceram pelo o que a TV mostrou.

Camila Queiroz é o principal nome entre as modelos do Minas Trend Foto: Divulgação

Quais foram os momentos mais marcantes da sua vida que se entrelaçaram com a moda?

Quando eu fui apresentada à moda aos 14 anos, quando eu ganhei um concurso e virei modelo e minha primeira viagem, quando fui para o Japão e tive a chance de escolher entre continuar minha carreira ou abandoná-la após viver um trauma [Camila estava no país quando ocorreram o terremoto e tsunami, em 2011]. Foi aí que meu amor pela profissão me fez ficar e voltar a trabalhar depois de dois meses parada. A primeira grande campanha que fiz, da Armani, em Nova York em 2012, também foi marcante.

Em entrevista, Camila Queiroz cita a campanha da Armani, feita em Nova York em 2012, como uma das mais marcantes de sua carreira Foto: Divulgação

Você acompanhou os desfiles do Minas Trend? Quais tendências ou peças você usaria?

Eu vi pouco, vi pelo Instagram que é por onde eu consigo ver com essa correria, mas eu gosto muito da moda de Minas, sempre gostei. Eu tento usar sempre porque acho muito bom quando a gente valoriza o povo da nossa terra. Eu sou muito aberta para tudo, não fico me limitando nem me fecho para tendências.