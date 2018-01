A maior ameaça para as mulheres não é a misoginia, mas contar calorias

Estava deitada na cama, em meu apartamento em Nova York, quando tudo escureceu. Minha respiração ficou muito lenta, tive a sensação de que meu coração ia parar. Não sentia pressão no peito, nem dor, apenas uma sensação terrível de cansaço e fadiga. Um esgotamento total das minhas energias e uma absoluta incapacidade de me mexer. E então: tudo escureceu.

Não podemos acabar com as diferenças de gênero se gastamos horas sem fim contando calorias em vez de procurar derrubar barreiras Foto: Big Stock

Não comia nada há três dias, apenas chiclete e café. Já antes disso, há semanas, meses, anos mesmo vinha me alimentando muito pouco. Tinha 24 anos e sofria de anorexia e bulimia.

Estávamos em 2003, e eu tentava me lançar na carreira de escritora. Sonhava em publicar meu primeiro romance. Entretanto, entre os 15 e os 29 anos, tive vários surtos de anorexia e bulimia. Desperdicei os anos mais promissores da minha vida e o pouco de energia que tinha, com a obsessão pelo meu peso.

Meu problema chegou ao extremo, mas este tipo de relação doentia com a comida não é incomum entre as mulheres. Nós as encontramos em todo lugar: uma mulher que conta as calorias, outra que faz alguma dieta apesar de estar com o peso normal, outra ainda que corta carboidratos ou inventa que é alérgica a glúten para não poder comer aquela fatia de pizza na festa dos colegas de escritório. Tenho amigas que passam três horas na academia e correm em maratonas alimentando-se apenas de bananas. Não estou exagerando. Segundo a Associação Nacional de Anorexia Nervosa e Distúrbios Relacionados, 25% das mulheres com idade para ingressar na universidade se empanturram de comida e depois tomam purgante como uma forma de controlar o seu peso.

Mulheres com educação superior estão mais próximas do vaso sanitário do que da mesa da sala de reuniões da diretora de operações do Facebook. Há poucos anos, as mulheres falam mais alto das diferenças de gênero no local de trabalho, do salário injusto e dos paradoxos de tentar “ter tudo a que têm direito”. Aparentemente, o feminismo do século 21 parece estar florescendo. Mas enquanto a escritora Hanna Rosin declarava The End of Men (O Fim dos Homens) em 2010, na realidade, quem estava desaparecendo eram as mulheres. Literalmente. Segundo um artigo de 2009, publicado no American Journal of Psychiatry, os distúrbios alimentares são a causa da maior taxa de mortalidade em comparação a qualquer outra doença mental.

As mulheres estão se matando de inanição. Gastam mais tempo preocupadas com a ingestão de calorias do que em como mudar o mundo. Não devemos nos preocupar somente com as doenças graves. Numa pesquisa realizada em 2008 pela revista SELF e a Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, 75% das mulheres contaram que seguiam dietas confusas, 37% saltavam refeições regularmente e 26% eliminavam habitualmente inteiros grupos de alimentos. O relatório concluía que “hábitos alimentares que as mulheres consideram normais - como a eliminação de carboidratos, saltar refeições e algumas dietas extremas - na realidade podem ser sintomas de transtornos alimentares”.

Os principais fatores desta doença estão ao nosso redor. As modelos pesam cerca de 30% a menos do que seu peso recomendado e algumas usam roupa tamanho P. A mídia afirma que Victoria Beckham perdeu o peso que ganhou com a gravidez fazendo a Dieta das Cinco Mãos, o que significa que ela comia cinco punhados de comida por dia. E há atrizes como Elizabeth Hurley, que notoriamente contou à revista Allure: “Sempre pensei que Marilyn Monroe tinha um corpo fabuloso, mas eu me mataria se tivesse aquela gordura toda”. Marilyn media cerca de 1,65 metro de altura e oscilava entre 53,5 kg e 63,5 kg.

Mesmo agora, quando músicas como All About That Bass (uma brincadeira com corpo de violão) de Meghan Trainor são sucessos das paradas, eu me pergunto se são a solução do problema. A letra, considerada o hino de uma mulher de dimensões saudáveis, na realidade é humilhante, porque a única razão que Meghan alega para ser feliz com suas curvas é que os homens gostam delas: “Mamãe me disse: não ligue para o peso/Ela fala que os homens gostam de uma bundinha um pouco mais carnuda para segurar à noite”.

As mulheres precisam resgatar seus corpos. Não podemos acabar com as diferenças de gênero se gastamos horas sem fim contando calorias em vez de procurar derrubar barreiras. Não podemos ganhar autoconfiança quando a obsessão com a alimentação é tão constante. É preciso ter muita força, combustível e energia para acabar com toda esta bagagem de desigualdades.

Conheço muito bem o tipo de vida ao qual nos leva a obsessão com o peso. Consegui sair do meu apagão graças a um enorme empurrão nas minhas costas, como um tranco, e alguma voz - talvez minha voz interior - que me sussurrou: “Você tem ainda muita coisa para fazer”. Então me dei conta de que estava sozinha e que poderia morrer naquele estado. Poderia acabar definhando, e não só o meu cérebro, meus pensamentos, mas tudo que pudesse me tornar. Vesti um casaco, saí e comprei um wrap. Tentei comê-lo. Sentia dor, física e emocional, mas queria viver. Este foi o começo da minha recuperação. Naquela época, eu media 1,65 metro de altura e pesava pouco mais de 45 kg com casaco de inverno, malhas de lã, roupa de baixo pesada e botas. (Só me pesava totalmente vestida no inverno, porque se achasse o peso excessivo, poderia culpar a roupa.) Levei cinco anos para começar a comer de maneira normal - dois deles fazendo terapia. Hoje, peso cerca de 61 kg.

E reflito: “Que desperdício de vida. Penso nas oportunidades que deixei escapar e nos objetivos que não pude alcançar e que sacrifiquei porque gastei tempo e energias eliminando peso. Se pudesse falar à moça de 25 anos que eu era, diria: “Seu tempo é precioso. Procure ajuda. Procure agora. Você tem coisas muito importantes a fazer”.

Tradução Jéssica Otoboni